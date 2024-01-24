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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أستاذ بجامعة الأزهر : هؤلاء الناس لن تغفر ذنوبهم

غفران الذنوب
غفران الذنوب

قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، إن  سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، فتح باب المغفرة والرحمة لامته، وهناك أحاديث وآيات قرآنية كثيرة، إلا أنه عفى منهم المجاهرين بالفواحش التى يرتكبها.  

وأوضح أستاذ الحديث بجامعة الأزهر،  اليوم الأربعاء: "ستر الله للعبد نعمة، فمن انتهكه فضحه الله بين الخلائق، يعنى. واحد عمل معاصي وذنوب، وتلاقيه يتباهي بما فعل يعصى الله علي أرضه وتحت سمائه ويجاهر رب البشر ".

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وأضاف: "ربنا يمهل مرة ومرة، لكن من لا يحافظ على نعمة الستر كأنه يقول لربنا سبحانه وتعالي لا احتاج لسترك فيأخذه الله اخذ عزيز مقتدر" .


دعاء غفران الذنوب والتوبة، واحد من أكثر الأدعية المستجابة في الثلث الأخير من الليل، حيث في هذه الساعة من الليل ساعة إجابة لايرد فيها داعٍ.

ومع دخول الثلث الأخير من الليل نرصد لك ما ثبت في دعاء غفران الذنوب والتوبة، فاحرص على أن تردده حتى يحين وقت الفجر.


دعاء غفران الذنوب والتوبة

الدعاء هو العبادة، كما جاء في التوجيه النبوي الشريف، وهو مفتاح النجاح والفلاح لكل مسلم ومسلمة، وفي هذا الوقت من الليل، عليك أن تكثر من دعاء غفران الذنوب والتوبة، وبكثرة "الإستغفار" من أجل ان نغتسل من ذنوبنا ومعاصينا، وبقول "لا إله إلا الله" خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله ، وهى حقيقة الكون الكبرى، وبـ "الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله سلم" فهى مقبولة من العاصي حتى من المنافق لتعلقها بالجناب الأجل.

ومما ذكر في دعاء غفران الذنوب والتوبة ما ورد عن النبي - صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-  في دعاء يغفر الذنوب كلها  اللهمَّ اغفرْ لي خطيئَتي وجَهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلمُ به مني، اللهمَّ اغفِرْ لي جَدِّي وهَزْلي، وخَطئي وعمْدي، وكلُّ ذلك عندي، اللهمَّ اغفرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ، وما أسررتُ وما أعلنتُ، وما أنت أعلمُ به مني، أنت المُقَدِّمُ وأنت المُؤخِّرُ، وأنت على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنبٍ يردّ عنك دعائي. ويقطع منك رجائي، ويطيل في سخط عنائي.

إلهي، إنَّك تقبل التوبة عن عبادك، وتعفو عن السيئات، وتحبُّ التوابين، فاقبل توبتي كما وَعَدت، واعفُ عن سيئاتي كما ضَمِنت، وأوجب لي محبتك كما شَرَطت، ولك يا رب شرطي ألَّا أعود في مكروهك، وضماني ألَّا أرجع في مذمومك، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك.

الأزهر سيدنا النبى محمد دعاء غفران الذنوب والتوبة غفران الذنوب

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