الاتفاق السعودي يتوّج بلقب بطولة الوحدة الدولية الودية بأبوظبي |شاهد

على حساب الوحدة الإماراتي

نجح الاتفاق السعودي في التتويج بطلا لبطولة الوحدة الدولية الودية، اليوم الأربعاء، بعد فوزه على الوحدة الإماراتي 4-2، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل 1-1، على استاد آل نهيان في أبوظبي.

وقدم الفريقان أداء متوازناً في الشوط الأول، واحتسب الحكم ركلة جزاء للاتفاق، وأحرز منها موسى ديمبلي في الدقيقة 38 هدفًا للاتفاق، وتمكن عبد الله الكربي، من تسجيل هدف التعادل للوحدة في الدقيقة 40.

ولم ينجح الفريقان في إضافة أي أهداف أخرى في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بالتعادل، ويتم اللجوء إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، والتي ابتسمت للاتفاق.

وشهدت المباراة النهائية، تكريم رموز من طرفي النهائي، حيث كرم مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم، متمثلا في فارس مكتوم المزروعي، رئيس مجلس الإدارة، لاعب الفريق الأول بنادي الوحدة، إسماعيل مطر، ومدرب فريق الاتفاق، ستيفان جيرارد، لما قدماه من إسهامات كبيرة للمجتمع الرياضي، وكونهما مثالاً يحتذى به للأجيال الشابة.

وتم تكريم أم صلال القطري لحصوله على المركز الثاني، بعد فوزه على الزمالك المصري صاحب المركز الثالث (2-0)، في لقاء تحديد المركز الثالث.

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