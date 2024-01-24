تونس تودع أمم إفريقيا.. وتأهل مالي وجنوب إفريقيا وناميبيا لدور الـ16

حسم التعادل السلبي 0-0 نتيجة مواجهة منتخبي تونس وجنوب إفريقيا، على ملعب كوروجو، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس الأمم، المقامة في كوت ديفوار.

وبتلك النتيجة رفع منتخب تونس رصيده إلى نقطتين في ذيل المجموعة الخامسة، ورفع منتخب جنوب إفريقيا رصيده إلى 4 نقاط في وصافة المجموعة، وتصدر المجموعة منتخب مالي برصيد 5 نقاط، ومنتخب ناميبيا ثالثا برصيد 4 نقاط.

وتأهل عن تلك المجموعة كلا من منتخبي مالي وجنوب إفريقيا أول وثاني المجموعة، وناميبيا كأفضل ثالث، وودع منتخب تونس البطولة.

وأعلن جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس، تشكيل نسور قرطاج لمواجهة جنوب أفريقيا على ملعب كوروجو، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس الأمم، المقامة في كوت ديفوار.

وسعى منتخب تونس خلال المواجهة إلى حصد أول 3 نقاط له في كان 2023، بعدما تلقى الهزيمة في الجولة الأولى أمام ناميبيا، ثم التعادل في الجولة الثانية أمام مالي، إلا ان التعادل كان مصير تلك المباراة.

وتعد هذه المواجهة السابعة التي تجمع المنتخبين، حيث سبق أن تواجها معا في 6 مباريات من قبل، وفاز كل منهما في 3 مباريات.

وضم تشكيل تونس كلا من:

حارس المرمى: البشير بن سعيد.

الدفاع: جدي كشريدة - علي العابدي - ياسين مرياح - منتصر الطالبي.

الوسط: حمزة رفيعة - إلياس السخيري - عيسى العيدوني - أنيس بن سليمان.

الهجوم: إلياس العاشوري - سيف الدين الجزيري.