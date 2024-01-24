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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

روما يتغلب على الشباب السعودي 2-1 في احتفالية اليوبيل الماسي

روما
روما

تلقى الشباب السعودي خسارة في مواجهته أمام روما الإيطالي 1-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك بالرياض، خلال احتفالية اليوبيل الماسي، بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس النادي السعودي.

وسجل لروما جواو كوستا والبديل لوكاكو بالدقيقتين 54 و85، في حين أحرز هدف الشباب الوحيد يانيك كاراسكو في الدقيقة 78.

وكاد روما الإيطالي أن يفتتح التسجيل عن طريق نجمه أندريه بيلوتي، لكن تسديدته من داخل منطقة الجزاء مرت خطيرة بجوار المرمى بالدقيقة 10، ورد عليه الشباب بهجمة خطيرة لهتان باهبري، لكن حارس روما تدخل في الوقت المناسب وأمسك بها.

وجاءت أخطر الفرص عند الدقيقة 43، حينما وصلت كرة لجواو كوستا لاعب روما داخل منطقة الجزاء بعد تمهيد رأسي من زميله ليستلمها، ويسدد يمينية قوية، لكن الحارس محمد العبسي أبعدها ببراعة لضربة ركنية.

وفي الشوط الثاني، أجرى مدرب الشباب تبديله الأول بدخول مصعب الجوير وخروج ماجد كنبة، ونجح روما الإيطالي في تسجيل هدف المبادرة الأول عن طريق جواو كوستا بعد عرضية متقنة من زليفسكي، تابعها كوستا بلمسة رائعة بيمناه بشباك الحارس الشبابي بالدقيقة 54.

وكاد الشباب يعدل النتيجة بالدقيقة 60، بعد تمريرة متقنة من كاراسكو داخل منطقة الجزاء لمتعب الحربي، ولكن الحارس تدخل بالوقت المناسب وسط مساعدة من المدافع، وسط مطالبة من الشباب باحتساب ركلة جزاء ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

وحملت الدقيقة 63، ثلاث تبديلات لروما الإيطالي بدخول لوكاكو كارسدورب وبيليجريني وخروج بيلوتي ويورينتي وباريديس، وسنحت فرصة لتسجيل هدف ثان في اللمسة الأولى للوكاكو حينما أنفرد بالحارس ولكن تسديدته تصدى لها حامي العرين الشبابي، وتلقى كاراسكو تمريرة جميلة من نواف الصعدي ليواجه الحارس ويسدد بيسراه قوية، لكن حارس روما تصدى لها ببراعة بالدقيقة 67.

وزج مدرب الشباب بثلاث تبديلات بدخول كارلوس جونيور وعبدالله الجوعي والصبياني وخروج هتان باهبري ونواف الصعدي وهتان باهبري بالدقيقة 68.

قبل أن يضيف البلجيكي يانيك كاراسكو هدف التعادل للشباب من ضربة حرة مباشرة سددها بيمناه غاية في الروعة سكنت المقص الأيمن لحارس روما بالدقيقة 78، وحملت الدقيقة 85، هدف التقدم الثاني لفريق روما عن طريق النجم البلجيكي لوكاكو بتسديدة يسارية أرضية قوية سكنت شباك الحارس محمد العبسي.

وكاد كاراسكو يعدل النتيجة للشباب بهدف ثان بالدقيقة 88، من ضربة حرة مباشرة كرت خطيرة بمحاذاة القائم الأيسر، ورغم الحضور الهجومي الشبابي ولكن النتيجة لم تتغير، لينتهي اللقاء بفوز روما على الشباب بنتيجة 2-1.
 

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