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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خدنا الإجازة.. موعد انطلاقها بالجامعات وبدء الترم الثاني في هذا الموعد

اجازة
اجازة

 

أنتهت جميع الكليات من امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024، بالاضافةإلي ان بعض الكليات أعلنت نتائج الفصل الدراسي الأول 2024 ولكن رسميا لم تبدأ إجازة نصف العام ، يبحث الطلاب عن موعد بدء إجازة نصف العام وبداية الفصل الدراسي الثاني 2024.

ويستعرض موقع صدي البلد، الخريطة للعام الجامعى الجاري 2023 -2024 ومنها موعد بدء إجازة الفصل الدراسي الأول ،وبداية الفصل الدراسي الثاني.

موعد بدء إجازة نصف العام 

وكشفت الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد 2023 /2024 ، مواعيد انطلاق الدراسة وامتحانات الفصل الدراسي الأول ومواعيد الإجازة حيث بدأ العام الدراسي 30 سبتمبر وينتهى فى يونيه 2024 بإتمام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني وفقا لطبيعة الدراسة في كل كلية.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2024 

وبدأ العام الجامعي  30 سبتمبر 2023 ويستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى الدرسة فى الخميس 25 يناير 2024 وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024 وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024 ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024 تجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وتقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، والذى يوافق 25 يناير.

وأكد الوزير أن المجتمع الأكاديمي يثمن جميع البطولات العظيمة التي قام بها رجال الشرطة البواسل على مر العصور للحفاظ على سلامة البلاد وأمنها، والتى ستظل مبعث فخر واعتزاز لجموع الشعب المصرى، وكذا التضحيات التي قدموها لأجل رِفعة الوطن والحفاظ على الأمان والاستقرار، راجيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها.

بدء إجازة نصف العام نتائج الفصل الدراسى الاول الفصل الدراسي الأول امتحانات الفصل الدراسي الأول

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