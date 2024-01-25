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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضرب نار| المواجهات الكاملة للدور ثمن النهائي لأمم إفريقيا

أمم إفريقيا
أمم إفريقيا

اختتمت مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023، مساء الأربعاء، والتي شهدت العديد من المفاجآت، أبرزها خروج تونس والجزائر وغانا من الدور الأول.

وأبرز المفاجآت جاءت بتأهل موريتانيا وناميبيا لأول مرة في تاريخهما إلى الدور الثاني في الكان، بالإضافة إلى تصدر الرأس الأخضر لمجموعتها للمرة الأولى على حساب مصر وغانا.

وتأتي مواجهات الدور ثمن النهائي بالكان كاملة، كالآتي:

أنجولا - نامبيا (السبت 27 يناير).

نيجيريا - الكاميرون (السبت 27 يناير).

غينيا الاستوائية - غينيا (الأحد 28 يناير).

مصر - الكونغو الديمقراطية (الأحد 28 يناير).

الرأس الأخضر - موريتانيا (الإثنين 29 يناير).

السنغال - كوت ديفوار (الإثنين 29 يناير).

مالي - بوركينا فاسو (الثلاثاء 30 يناير).

المغرب - جنوب إفريقيا (الثلاثاء 30 يناير)

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