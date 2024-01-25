ناقد رياضى يكشف جاهزية إمام عاشور للمباراة القادمة

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر بكى كثيرًا بعد الخروج مصابًا أمام الرأس الأخضر، مشيرًا إلى أن إمام عاشور ساعده في خلع "الشراب"، لأنه لم يكن قادرًا على تحريك يديه.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "إمام عاشور سيكون جاهزًا للمباراة القادمة والارتجاج خفيف، لكن وجوده في المستشفى من أجل الاطمئنان عليه".

وأضاف: "مروان عطية والنني وحمدي فتحي الافضل في وسط ملعب منتخب مصر، ومن الصعب وجود مهند لاشين لابتعاده عن حسابات فيتوريا".

وواصل: "70% من اخبار بطولة افريقيا في الصحف الانجليزية عن محمد صلاح لاعب منتخب مصر، هناك اهتمام اعلامي كبير باللاعب، ونعاني من أزمة إدارية في المنتخب بشكل واضح خصوصا في وجود محمد غرابة، الذي عندما يذكر اسمه يكون مرتبطا بالأزمات، وحازم إمام أيضا كمشرف على المنتخب غير مؤهل للمنصب".