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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انفجار صادم لشاحنة محملة 60 طن غاز طبيعي..كارثة غير متوقعة في منغوليا

صدى البلد

انفجرت شاحنة تحمل 60 طنًا من الغاز الطبيعي المسال (LNG) في العاصمة المنغولية، أولان باتور. وقعت الانفجار بالقرب من سوق دونجينغاراف، مما أدى إلى اندلاع حريق انتشر بسرعة إلى مبنى قريب، وفقًا لوكالة الإدارة الطارئة الوطنية المنغولية (NEMA) على موقعها الإلكتروني.

ووفقًا لموقع “روسيا اليوم”، قتل ستة أشخاص، بما في ذلك ثلاثة من رجال الإطفاء، وأصيب 14 آخرون، بينهم ثلاثة أطفال، وتم نقلهم إلى المستشفى. وأفادت NEMA بأن معظم المصابين يتلقون علاجًا لحروقهم.

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كان الانفجار قويًا لدرجة أن الشاحنة تم طرحها على بُعد حوالي 40 مترًا (130 قدمًا). وتم إرسال فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث وتمت السيطرة على الحريق، وفقًا للتقرير.

يظهر الفيديو المصور بشكل مثير للدهشة للحادث رجال الإطفاء وهم يكافحون النيران حتى وقت متأخر في الليل عندما وقعت سلسلة أخرى من الانفجارات، مما تسبب في تلف واجهات المباني وتحطيم النوافذ.

تم نقل سكان بناية سكنية قريبة مؤقتًا، وأغلقت الطرق في المنطقة بينما عملت السلطات على تنظيف الأنقاض. احترق حوالي 30 سيارة نتيجة للانفجار والحريق التالي.

وتظهر الصور التي نشرتها NEMA خدمات الطوارئ في الموقع، مع الشارع المحاصر بالنيران، بينما تظهر الصور مركبات محترقة وأضرار واسعة النطاق في الشارع، مع تحطم النوافذ في مدرسة قريبة.

السيطرة على الحريق الغاز الطبيعى الغاز الطبيعي المسال العاصمة المنغولية

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