عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تسريح 115 صحفيا في جريدة أمريكية شهيرة لهذا السبب

صدى البلد

تم الإعلان مؤخرًا عن قرار صادم من قبل صحيفة "ذا لوس أنجلوس تايمز" في الولايات المتحدة بتسريح عدد كبير من الموظفين، وذلك في ظل تكبُّد الصحيفة خسائر مالية كبيرة.

 وأعلنت الصحيفة أنه سيتم تسريح ما لا يقل عن 155 موظفًا، أي ما يعادل خُمس قوة العمل في قسم الأخبار. وذكرت الصحيفة أنها تكبدت خسائر تصل إلى 40 مليون دولار سنويًا.

وتعتبر جولة التسريحات الأخيرة من بين الأكثر تأثيرًا في تاريخ الصحيفة التي تمتد على مدار 142 عامًا، حيث سبق أن تم تسريح 74 موظفًا في قسم الأخبار في يوليو الماضي. وأفادت نقابة الصحفيين في "ذا لوس أنجلوس تايمز" أن 94 من أعضائها كانوا من بين المفصولين.

txt

تعليق مثير من الغندور على نتيجة مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية

txt

طارق سليمان: الشناوي يتحمل مسؤولية الهدف الثاني لمنتخب الرأس الأخضر

وأفادت النقابة بأنها حاولت إقناع مالك الصحيفة، باتريك سون-شيونج، بالموافقة على إجراء شراء تطوعي للموظفين بدلاً من التسريح، إلا أنه رفض ذلك. 

وفي المقابل، زعم سون-شيونج في مقال أعلن فيه عن التسريحات أن النقابة أفسدت المفاوضات بالدخول في إضراب الأسبوع الماضي ورفض صفقة الشراء التي كانت ستوفر الحماية لجميع الموظفين باستثناء الكبار في الترتيب الوظيفي.

وتملك عائلة سون-شيونج الصحيفة منذ عام 2018، وتمكنت من عكس أكثر من عقد من الخسائر وتقليص عدد الموظفين. 

ومع ذلك، تراجعت إيرادات الإعلانات في صناعة الإعلام بشكل عام، ومنذ اندلاع جائحة كوفيد-19، بدأت "ذا لوس أنجلوس تايمز" تتكبد خسائر تتراوح بين 30 و40 مليون دولار سنويًا. واتهم سون-شيونج بعض محرري الصحيفة بالمسؤولية عن الأوضاع المالية السيئة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

فيفا يصدم ليفربول| منع صلاح من المشاركة مع الريدز.. وكلوب يحرج اتحاد الكرة

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

خريطة سقوط الأمطار.. والأرصاد تحذر من الصقيع والبرودة الشديدة

بدءا من اليوم الخميس.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء

إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ.. والأهلي يبحث عن بديل الشناوي

اتهامات إسرائيل وتأثير أزمة الملاحة على مصر.. السيسي يكشف الحقائق

ترشيحاتنا

أمطار وصقيع.. درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 25 يناير 2024

صيام الأيام البيض.. هل التردد في الفطر ينقص من ثواب الصائم

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

مأساة.. الولايات المتحدة تدين قصف إسرائيل مركزا للأمم المتحدة بخان يونس

علشان بكره.. أغنية جديدة لأبناء الشهداء في عيد الشرطة الـ72

ناقد رياضى يكشف جاهزية إمام عاشور للمباراة القادمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نار الشرف.. عائلة تنهي حياة ابنتهم وعشيقها رميا بالرصاص في صحراء مايو

نشرة المرأة والصحة| ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتصريح جديد.. صور صادمة لـ ريهام سعيد قبل وبعد الرجيم

ارتجاج بالمخ|إصابة أفضل لاعب في منتخب مصر قبل لقاء الكونغو..كيف يتصرف فيتوريا؟

بعد تنبأها بطلاق ياسمين عبدالعزيز والعوضي|ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتصريح جديد

فيديو

خالد فرج يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي

صلاة الجنازة على أحمد أبو لطيف تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

فتح إيده وقفلها كتير.. تحليل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ