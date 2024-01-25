تسريح 115 صحفيا في جريدة أمريكية شهيرة لهذا السبب

تم الإعلان مؤخرًا عن قرار صادم من قبل صحيفة "ذا لوس أنجلوس تايمز" في الولايات المتحدة بتسريح عدد كبير من الموظفين، وذلك في ظل تكبُّد الصحيفة خسائر مالية كبيرة.

وأعلنت الصحيفة أنه سيتم تسريح ما لا يقل عن 155 موظفًا، أي ما يعادل خُمس قوة العمل في قسم الأخبار. وذكرت الصحيفة أنها تكبدت خسائر تصل إلى 40 مليون دولار سنويًا.

وتعتبر جولة التسريحات الأخيرة من بين الأكثر تأثيرًا في تاريخ الصحيفة التي تمتد على مدار 142 عامًا، حيث سبق أن تم تسريح 74 موظفًا في قسم الأخبار في يوليو الماضي. وأفادت نقابة الصحفيين في "ذا لوس أنجلوس تايمز" أن 94 من أعضائها كانوا من بين المفصولين.

وأفادت النقابة بأنها حاولت إقناع مالك الصحيفة، باتريك سون-شيونج، بالموافقة على إجراء شراء تطوعي للموظفين بدلاً من التسريح، إلا أنه رفض ذلك.

وفي المقابل، زعم سون-شيونج في مقال أعلن فيه عن التسريحات أن النقابة أفسدت المفاوضات بالدخول في إضراب الأسبوع الماضي ورفض صفقة الشراء التي كانت ستوفر الحماية لجميع الموظفين باستثناء الكبار في الترتيب الوظيفي.

وتملك عائلة سون-شيونج الصحيفة منذ عام 2018، وتمكنت من عكس أكثر من عقد من الخسائر وتقليص عدد الموظفين.

ومع ذلك، تراجعت إيرادات الإعلانات في صناعة الإعلام بشكل عام، ومنذ اندلاع جائحة كوفيد-19، بدأت "ذا لوس أنجلوس تايمز" تتكبد خسائر تتراوح بين 30 و40 مليون دولار سنويًا. واتهم سون-شيونج بعض محرري الصحيفة بالمسؤولية عن الأوضاع المالية السيئة.