عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

منقذ مصر في أمم أفريقيا.. من هو "رينيلدو ماندافا" مدافع موزمبيق؟

مدافع موزمبيق
مدافع موزمبيق

منقذ مصر والسبب وراء صعود منتخب الفراعنة لثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.. تصدر رينيلدو ماندافا، مدافع منتخب موزمبيق ولاعب فريق أتلتيكو مدريد، مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد هدفه الحاسم في مرمى غانا.

يذكر أن كوت ديفوار تستضيف نهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023 بمشاركة 24 منتخبا، في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 من شهر فبراير 2024.

شكرا موزمبيق| منتخب الفراعنة يتأهل بعد مباراة مجنونة.. وهذا الفريق منافس مصر المحتمل في دور الـ 16

غانا تتعادل مع موزمبيق في كأس الأمم الإفريقية

بنحب موزمبيق.. تعليق ساخر من شوبير بعد صعود المنتخب لدور الـ16

شكرا موزمبيق.. تعليق مثير من عمر أديب بعد تأهل مصر لدور الـ16

ماذا فعل مدافع موزمبيق؟

في مباراته الأخيرة مع غانا، تقدمت غانا بنتيجة 2-0، في حين كانت مصر تواجه تعادلاً مع الرأس الأخضر، ولكن هدفًا تاريخيًا من ماندافا في الوقت القاتل قاد "الفراعنة" إلى الدور الثاني.

تأهل مصر من دور المجموعات إلى ثمن النهائي جاء بطريقة دراماتيكية وفي الثواني الأخيرة من عمر المباراة، حيث لم تكن مصر تستطيع التأهل لولا تعادل غانا وموزمبيق.

وأقصى منتخب موزمبيق نظيره غانا من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعدما فرض عليه التعادل بنتيجة 2-2، حيث أحرزت الموزمبيق هدفيها بعد الدقيقة 90 من عمر المباراة.

سجل جيني كاتامو الهدف الأول لموزمبيق في الدقيقة الـ90+1، وخطف رينيلدو ماندافا هدف التعادل في الدقيقة الـ90+4.

من هو رينيلدو ماندافا؟

خاض رينيلدو ماندافا مدافع منتخب موزمبيق رحلة صعبة في طريقه نحو كأس إفريقيا 2023 التي أقيمت في كوت ديفوار. 

رحلة ماندافا إلى أوروبا والدوري الإسباني لم تكن سهلة على الإطلاق، حيث وُلد رينيلدو في بيرا، وهي رابع أكبر مدينة في موزمبيق، وبدأ اهتمامه بكرة القدم بعد أن شاهد والده وجده يلعبانها في طفولته. 

وفي سن الثامنة، لعب مباراة وأبدع فيها، فقال لوالده إنه يعتقد أنه جيد، فأجابه والده قائلاً إنه إذا استمر على هذا الأداء، سيصبح لاعبًا رائعًا، وهذا دفعه للاستمرار في اللعب والسعي نحو تحقيق طموحاته في كرة القدم.

بدأ ماندافا مشواره مع الفريق الأول لنادي فيروفياريو، وبعد ستة أشهر فقط، تم استدعاؤه للمنتخب الوطني عندما كان في الثامنة عشرة من العمر، وكان يلعب إلى جانب زملاءه الذين يشاركون في بطولات أوروبية.

رحلة ماندافا الاحترافية

تلقى ماندافا العديد من العروض من أندية أوروبية بعد مشاركته الدولية، لكنه لم يتمكن من الابتعاد عن والدته التي توفيت في عام 2015 وهو يبلغ 21 عامًا، لذا قرر البقاء في موزمبيق لمدة ثلاث سنوات قبل أن يفكر في مستقبله بعد وفاة والدته. 

وبعد ذلك، تلقى عرضًا من نادي بنفيكا البرتغالي، لكنه قبل عرضًا أخر من نادي ليل الفرنسي في عام 2019، وهو العرض الذي غير حياته للأفضل.

في ليل، شارك ماندافا في تتويج الفريق بلقب الدوري الفرنسي في موسم 2020-2021، على حساب باريس سان جيرمان، ويرجع تألقه إلى مدربه السابق كريستوف الجاليس، الذي ساهم في تطوير مهاراته وقدراته الدفاعية. 

وبعد نجاحه في ليل، انتقل ماندافا إلى أتلتيكو مدريد في صيف عام 2022، في صفقة قياسية لنادي ليل.

مع أتلتيكو مدريد، استمر ماندافا في تألقه وأصبح أحد أبرز المدافعين في الدوري الإسباني، حيث يتمتع بمهارات دفاعية قوية وقدرة على قطع الكرات والتصدي للهجمات المنافسة، كما يتميز بالقوة البدنية والسرعة واللياقة البدنية العالية، ما يجعله لاعبًا صعب المراوغة ومحاورة.

رينيلدو ماندافا مدافع موزمبيق مباراة مصر وكاب فيردي أمم أفريقيا مباراة غانا وموزمبيق منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

بديلا للشناوي..فرج عامر: هذا اللاعب أحسن حارس مرمي في مصر بدون منازع

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

أهم من محمد صلاح| حكاية "ضربة" إمام عاشور "المزدوجة".. و"ارتجاج" في رأس المنتخب

خريطة سقوط الأمطار.. والأرصاد تحذر من الصقيع والبرودة الشديدة

إمام عاشور على رادار برشلونة ومان سيتي وبايرن ميونخ وريال مدريد.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

مدن الجيل الرابع في 9 سنوات .. الجمهورية الجديدة بلا تكدس

مصر بدون عشوائيات خطرة لأول مرة .. الجمهورية الجديدة في عهد السيسي خالية من المناطق غير الآمنة

9 سنوات إنجازات.. قطاع البترول يشهد طفرة تنموية كبيرة في عهد الرئيس السيسي

السيسي وأمن مصر والمخططات المسمومة.. كيف أنقذ الرجل البلاد من السقوط في الهاوية

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

الخشت لـ صدى البلد: «قصر عيني» جديد في 6 أكتوبر.. و"القاهرة" ضمن أفضل 50 جامعة عالمية

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

سياسيون وخبراء لـ "أ ش أ": اصطفاف وطني كبير لتأييد تحذير الرئيس السيسي من أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر

ترشيحاتنا

حشيش بالملايين.. الداخلية تضبط شحنة مخدرات كبيرة بالإسكندرية

توافد القراء على معرض القاهرة الدولي للكتاب في أول أيامه.. تفاصيل

بيان عاجل من الخارجية الفلسطينية بشأن دخول حرب غزة يومها الـ 111

هربوا بسيارة| الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل إطلاق ملثمين أعيرة نارية بـ المنصورة

صدمة للأهلاوية.. مدة غياب محمد الشناوي عن الملاعب

أمهات الشهداء قدمن أغلى ما لديهن ليحيا الوطن| قرينة الرئيس تهنئ الشعب بعيد الشرطة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف بيض أسود غريب في أعماق المحيط الهادئ| صور مذهلة

بعد إصابة محمد الشناوي في المنتخب.. أعراض وأسباب وعلاج خلع الكتف

لغز غريب|حازم إمام يتعجب من أزمة الدفاع في منتخب مصر.. ما الحل؟

نار الشرف.. عائلة تنهي حياة ابنتهم وعشيقها رميا بالرصاص في صحراء مايو

فيديو

خالد فرج يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي

صلاة الجنازة على أحمد أبو لطيف تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

فتح إيده وقفلها كتير.. تحليل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ