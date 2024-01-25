منقذ مصر في أمم أفريقيا.. من هو "رينيلدو ماندافا" مدافع موزمبيق؟

منقذ مصر والسبب وراء صعود منتخب الفراعنة لثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.. تصدر رينيلدو ماندافا، مدافع منتخب موزمبيق ولاعب فريق أتلتيكو مدريد، مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد هدفه الحاسم في مرمى غانا.

يذكر أن كوت ديفوار تستضيف نهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023 بمشاركة 24 منتخبا، في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 من شهر فبراير 2024.

ماذا فعل مدافع موزمبيق؟

في مباراته الأخيرة مع غانا، تقدمت غانا بنتيجة 2-0، في حين كانت مصر تواجه تعادلاً مع الرأس الأخضر، ولكن هدفًا تاريخيًا من ماندافا في الوقت القاتل قاد "الفراعنة" إلى الدور الثاني.

تأهل مصر من دور المجموعات إلى ثمن النهائي جاء بطريقة دراماتيكية وفي الثواني الأخيرة من عمر المباراة، حيث لم تكن مصر تستطيع التأهل لولا تعادل غانا وموزمبيق.

وأقصى منتخب موزمبيق نظيره غانا من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعدما فرض عليه التعادل بنتيجة 2-2، حيث أحرزت الموزمبيق هدفيها بعد الدقيقة 90 من عمر المباراة.

سجل جيني كاتامو الهدف الأول لموزمبيق في الدقيقة الـ90+1، وخطف رينيلدو ماندافا هدف التعادل في الدقيقة الـ90+4.

من هو رينيلدو ماندافا؟

خاض رينيلدو ماندافا مدافع منتخب موزمبيق رحلة صعبة في طريقه نحو كأس إفريقيا 2023 التي أقيمت في كوت ديفوار.

رحلة ماندافا إلى أوروبا والدوري الإسباني لم تكن سهلة على الإطلاق، حيث وُلد رينيلدو في بيرا، وهي رابع أكبر مدينة في موزمبيق، وبدأ اهتمامه بكرة القدم بعد أن شاهد والده وجده يلعبانها في طفولته.

وفي سن الثامنة، لعب مباراة وأبدع فيها، فقال لوالده إنه يعتقد أنه جيد، فأجابه والده قائلاً إنه إذا استمر على هذا الأداء، سيصبح لاعبًا رائعًا، وهذا دفعه للاستمرار في اللعب والسعي نحو تحقيق طموحاته في كرة القدم.

بدأ ماندافا مشواره مع الفريق الأول لنادي فيروفياريو، وبعد ستة أشهر فقط، تم استدعاؤه للمنتخب الوطني عندما كان في الثامنة عشرة من العمر، وكان يلعب إلى جانب زملاءه الذين يشاركون في بطولات أوروبية.

رحلة ماندافا الاحترافية

تلقى ماندافا العديد من العروض من أندية أوروبية بعد مشاركته الدولية، لكنه لم يتمكن من الابتعاد عن والدته التي توفيت في عام 2015 وهو يبلغ 21 عامًا، لذا قرر البقاء في موزمبيق لمدة ثلاث سنوات قبل أن يفكر في مستقبله بعد وفاة والدته.

وبعد ذلك، تلقى عرضًا من نادي بنفيكا البرتغالي، لكنه قبل عرضًا أخر من نادي ليل الفرنسي في عام 2019، وهو العرض الذي غير حياته للأفضل.

في ليل، شارك ماندافا في تتويج الفريق بلقب الدوري الفرنسي في موسم 2020-2021، على حساب باريس سان جيرمان، ويرجع تألقه إلى مدربه السابق كريستوف الجاليس، الذي ساهم في تطوير مهاراته وقدراته الدفاعية.

وبعد نجاحه في ليل، انتقل ماندافا إلى أتلتيكو مدريد في صيف عام 2022، في صفقة قياسية لنادي ليل.

مع أتلتيكو مدريد، استمر ماندافا في تألقه وأصبح أحد أبرز المدافعين في الدوري الإسباني، حيث يتمتع بمهارات دفاعية قوية وقدرة على قطع الكرات والتصدي للهجمات المنافسة، كما يتميز بالقوة البدنية والسرعة واللياقة البدنية العالية، ما يجعله لاعبًا صعب المراوغة ومحاورة.