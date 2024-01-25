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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وباء 2024.. هذا المرض ينتشر 40 مرة أسرع بين الأطفال

صدى البلد

تحذر منظمة الصحة العالمية (WHO) في فرعها الأوروبي من تفشي وباء الحصبة وتدعو إلى حملة تطعيم "عاجلة" لمواجهة تفشي الحالات في جميع أنحاء القارة الأوروبية. وقد أشارت المنظمة إلى زيادة 40 مرة في عدد الحالات بين عامي 2022 و 2023.

وأكدت WHO أن هناك أكثر من 42,000 حالة إصابة بالحصبة تم تسجيلها في 41 دولة خلال عام 2023، وهو ارتفاع كبير مقارنة بالـ 941 حالة تم تسجيلها في عام 2022. وأشارت إلى أن الحالات الأكثر تأثرًا كانت في كازاخستان.

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تعزو المنظمة انتشار الفيروس بشكل سريع إلى تراجع في تغطية التطعيمات خلال جائحة كوفيد-19، مما أثر بشكل كبير على أداء نظام التطعيم في أوروبا.

 وقد أدى ذلك إلى تفاقم المشكلة، إذ تم تفويت فرص التطعيم على أكثر من 1.8 مليون طفل بين عامي 2020 و 2022.

وأوصت WHO بأن تحقق الدول نسبة تغطية بلغت 95% على الأقل للتطعيمات المضادة للحصبة التي تتألف من جرعتين. وفي عام 2022، انخفضت نسبة تغطية الجرعة الثانية إلى 91%.

تعد الحصبة مرضًا خطيرًا ومعديًا يمكن أن يؤدي إلى التهاب المخ والرئة وفقدان البصر وحتى الوفاة في حالات نادرة. وعلى الرغم من توفر علاجات مساعدة لتخفيف شدة الأعراض وتوجد لقاحات أدت إلى تقليل كبير في الإصابات العالمية في العقود الأخيرة، إلا أنه لا يوجد حاليًا علاج نهائي للمرض.

وتشدد WHO على أن التطعيم هو السبيل الوحيد لحماية الأطفال من هذا المرض الخطير، وأن الجهود التطعيمية العاجلة ضرورية لوقف انتشار الفيروس ومنع انتشاره بشكل أكبر.

 كما أنها تحث الدول على أن تكون مستعدة للكشف السريع والاستجابة في الوقت المناسب لتفشي الحصبة، وذلك للحفاظ على التقدم المحرز في القضاء على الحصبة.

تشير المنظمة إلى زيادة مرتفعة في عدد حالات الإصابة بالحصبة بنسبة 40 مرة بين عامي 2022 و 2023. وأوضحت أن الفيروس ينتشر بسرعة في المنطقة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تراجع تغطية التطعيم خلال جائحة كوفيد-19. 

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