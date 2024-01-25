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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لعظام قوية .. 5 فوائد صحية للطحينة

الطحينة
الطحينة

الطحينة هي عبارة عن معجون مصنوع من السمسم المطحون، وتحظى بشعبية كبيرة في المطبخ الشرقي والمتوسطي. إليك بعض الفوائد الصحية للطحينة، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

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الفوائد الصحية للطحينة

مصدر غني بالمغذيات: تحتوي الطحينة على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المهمة مثل البروتينات، والألياف، والفيتامينات، والمعادن بما في ذلك الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والزنك.

صحة القلب: تحتوي الطحينة على الدهون الصحية مثل الأحماض الدهنية غير المشبعة وأوميغا-3 وأوميغا-6. هذه الدهون المفيدة تساهم في خفض مستويات الكولسترول السيء (LDL) وتعزيز صحة القلب.

دعم الجهاز المناعي: تحتوي الطحينة على مضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجهاز المناعي وتحمي الجسم من الأمراض والتأثيرات الضارة للجذور الحرة.

صحة العظام: يحتوي السمسم المستخدم في صنع الطحينة على كمية جيدة من الكالسيوم، وهو معدن أساسي يساهم في صحة العظام والأسنان.

الطاقة والشبع: بفضل احتوائها على البروتينات والألياف، تعطي الطحينة شعورًا بالشبع لفترة طويلة وتوفر طاقة مستدامة.

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