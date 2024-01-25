لعظام قوية .. 5 فوائد صحية للطحينة

الطحينة هي عبارة عن معجون مصنوع من السمسم المطحون، وتحظى بشعبية كبيرة في المطبخ الشرقي والمتوسطي. إليك بعض الفوائد الصحية للطحينة، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

الفوائد الصحية للطحينة

مصدر غني بالمغذيات: تحتوي الطحينة على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المهمة مثل البروتينات، والألياف، والفيتامينات، والمعادن بما في ذلك الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والزنك.

صحة القلب: تحتوي الطحينة على الدهون الصحية مثل الأحماض الدهنية غير المشبعة وأوميغا-3 وأوميغا-6. هذه الدهون المفيدة تساهم في خفض مستويات الكولسترول السيء (LDL) وتعزيز صحة القلب.

دعم الجهاز المناعي: تحتوي الطحينة على مضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجهاز المناعي وتحمي الجسم من الأمراض والتأثيرات الضارة للجذور الحرة.

صحة العظام: يحتوي السمسم المستخدم في صنع الطحينة على كمية جيدة من الكالسيوم، وهو معدن أساسي يساهم في صحة العظام والأسنان.

الطاقة والشبع: بفضل احتوائها على البروتينات والألياف، تعطي الطحينة شعورًا بالشبع لفترة طويلة وتوفر طاقة مستدامة.