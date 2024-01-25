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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خام برنت يتداول فوق مستويات 80 دولاراً وسط تراجع المخزونات الأمريكية

صدى البلد

ارتفعت أسعار النفط ، وتداول خام برنت فوق مستويات 80 دولاراً للبرميل، وسط تراجع المخزونات الأميركية بأكثر من التوقعات الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تراجع المخزونات الأميركية 9.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أكثر من التوقعات بنحو 4 أمثال، إذ كانت التقديرات قد أفادت بتراجع المخزونات بمقدار 2.2 مليون برميل.

من جانبه، قال المحلل لدى فوجيتومي للأوراق المالية توشيتاكا تازاوا في تصريحات نقلتها رويترز إن الانخفاض الكبير في مخزونات النفط الأميركية والتوقعات بالتعافي الاقتصادي والمزيد من إجراءات التحفيز في الصين عززت أسعار النفط.

كما لا يزال التركيز منصباً على التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وقالت شركة Maersk إن انفجارات قريبة أجبرت سفينتين تشغلهما وحدة تابعة لها في أميركا وتحملان إمدادات عسكرية أمريكية على العودة أدراجهما عندما كانتا تعبران مضيق باب المندب باتجاه الشمال ترافقهما قطع من البحرية الأميركية.

وفي سياق منفصل اعلن البنك المركزى الصينى في خطوة من شأنها ضخ نحو 140 مليار دولار من النقد في النظام المصرفي وإرسال إشارة قوية لدعم الاقتصاد المتعثر وأسواق الأسهم المتراجعة.

وعلى صعيد الأسعار، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.3% إلى 80.28 دولار للبرميل.

كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.4% مسجلة 75.39 دولار للبرميل.

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