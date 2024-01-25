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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير.. بماذا تشعر المرأة نتيجة تجاهل الزوج وعدم الاهتمام؟

ماذا تشعر الزوجة
ماذا تشعر الزوجة نتيجة تجاهل الزوج وعدم الاهتمام ؟

تجاهل الزوج وعدم اهتمامه بالزوجة يمكن أن يسبب لها مشاعر سلبية وتأثيرات نفسية وعاطفية.

أوضحت هبة الفايد خبيرة العلاج بالطاقة من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، بعض المشاعر التي قد تشعر بها الزوجة في مثل هذه الحالة ومنها:

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ماذا تشعر الزوجة نتيجة تجاهل الزوج وعدم الاهتمام ؟

الاحتياجات غير الملباة: قد تشعر الزوجة بالإهمال وعدم تلبية احتياجاتها العاطفية والعاطفية الأساسية. تجاهل الزوج يمكن أن يجعلها تشعر بالوحدة والعزلة.

انخفاض الثقة بالنفس: إذا كان الزوج لا يظهر الاهتمام والاعتراف بالقيمة والجمال والأهمية الخاصة بالزوجة، فقد تتأثر ثقتها بنفسها وتشعر بالشك في قدراتها وجاذبيتها.

الإحباط والحزن: قد يشعر الزوجة بالإحباط والحزن عندما تشعر بأن شريكها لا يهتم بمشاعرها ولا يعبر عن حبه ودعمه. قد تشعر بالحزن لأنها ترغب في الاهتمام والتواصل ولكنها لا تحصل عليه.

الغضب والاستياء: قد يؤدي تجاهل الزوج وعدم اهتمامه إلى زيادة الغضب والاستياء لدى الزوجة. قد تشعر بالغضب تجاه الوضع وتحاول التعبير عن احتياجاتها بطرق أخرى، مثل زيادة الانتقادات أو الانسحاب العاطفي.

الشك وعدم الأمان: تجاهل الزوج وعدم اهتمامه يمكن أن يثير الشك وعدم الأمان في العلاقة. قد تشعر الزوجة بالقلق بشأن مدى حب الزوج لها أو قدرة العلاقة على الاستمرار.

من المهم أن يكون هناك تواصل صحي وصادق بين الزوجين للتعامل مع هذه المشاعر والمخاوف. يجب على الزوج أن يكون على استعداد للاستماع والتعامل مع مشاعر الزوجة والتعاون في إيجاد حلول لتحسين الاتصال وتعزيز الرابطة بينهما، قد تعزز الاستشارة الزوجية أو الاستعانة بمساعدة محترفة في تطوير الأدوار العاطفية وتحسين الاهتمام والتواصل في العلاقة.

تجاهل الزوج عدم اهتمامه بالزوجة تأثيرات نفسية وعاطفية انخفاض الثقة بالنفس الاحتياجات غير الملباة الغضب والاستياء الإحباط والحزن الشك وعدم الأمان ​​​​​​​health

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