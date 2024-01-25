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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بعد إصابة محمد الشناوي في المنتخب.. أعراض وأسباب وعلاج خلع الكتف

محمد الشناوي
محمد الشناوي

تعرض محمد الشناوي حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لإصابة قوية مع منتخب مصر أثناء مشاركته في لقاء الرأس الأخضر في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

من جانبه كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، تفاصيل إصابة محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب، في مباراة كاب فيردي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية.  

 محمد الشناوي 

 

وقال محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، إن محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب تعرض لإصابة في الكتف؛ عقب مشاركته في مباراة كاب فيردي في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا.

وأوضح محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه سيتم تحديد مدة غياب محمد الشناوي عن منتخب مصر؛ بعد إجراء أشعة على الكتف له.

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خلع الكتف

خلع الكتف هو حالة تحدث عندما ينفصل رأس العظم العلوي للعضد (الكتف) عن الحفرة المشرفة للعظم الكتفي (الكلمة)، يمكن أن يحدث خلع الكتف جزئيًا (الرأس العلوي ينفصل جزئيًا) أو كليًا (الرأس العلوي ينفصل تمامًا). إليك معلومات عامة حول أسبابه وأعراضه وخيارات العلاج والوقاية، وفقا لما نشره موقع إكسبريس .

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أسباب خلع الكتف

 محمد الشناوي 

الإصابة الرياضية: يعتبر السقوط على الكتف أو التصادم القوي (مثل لعب كرة القدم أو رياضة القتال) من أسباب شائعة لحدوث خلع الكتف.

الحوادث والإصابات: الحوادث المرورية أو السقوط من ارتفاع يمكن أن تؤدي أيضًا إلى خلع الكتف.
ضعف الأربطة: بعض الأشخاص يكونوا عرضة لخلع الكتف بسبب ضعف الأربطة في المنطقة.

أعراض خلع الكتف

ألم شديد في الكتف، قد يزداد عند حركة الكتف.
تورم واحمرار في المنطقة المصابة.
صعوبة في تحريك الكتف أو الذراع.
الشعور بعدم الاستقرار في الكتف أو الشعور بأن الكتف "خارج مكانه".

علاج خلع الكتف

إعادة توضيب الكتف (تعديل الكتف إلى وضعه الطبيعي): يتم عادة إجراء هذا الإجراء من قبل مقدم الرعاية الصحية المؤهل، وعادةً بعد تخدير المريض. قد يتطلب الأمر تطبيق جبيرة أو وضع مؤقت لتثبيت الكتف لفترة من الوقت.
العلاج الطبيعي والتأهيل: بعد إعادة توضيب الكتف، قد يتم توجيهك إلى جلسات علاج طبيعي لتقوية العضلات المحيطة بالكتف واستعادة الحركة الطبيعية.
الجراحة: قد يكون الجراحة ضرورية في حالات خلع الكتف الكبيرة أو المستمرة أو في حالات تكرار الخلع.

الوقاية من خلع الكتف 

تجنب الإصابات الرياضية: ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة واتباع تقنيات اللعب الآمنة في الرياضة.

تقوية العضلات: ممارسة تمارين تعزيز العضلات المحيطة بالكتف لزيادة الاستقرار والتحكم.
تجنب الحركات القوية والتصادمات: يجبتجنب المواقف التي تعرض الكتف للتصادم القوي أو الحركات المفرطة التي يمكن أن تؤدي إلى خلع الكتف.

من الجيد أن تعرف أن المعلومات الواردة تعتبر عامة ولا تغني عن استشارة الطبيب المختص، إذا كنت تعاني من خلع الكتف أو تشتبه في إصابتك به، يُنصح بالتوجه إلى الطبيب لتقييم الحالة وتشخيصها بشكل صحيح، والحصول على العلاج المناسب.

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