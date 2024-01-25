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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أوبل كروس لاند موديل 2024

صدى البلد

تقدم السيارة أوبل كروس لاند موديل 2024 في السوق المصري بفئتين هما ELEGANCE و TOP LINE ، وتتميز بتصميم شبابي أنيق.

 اوبل كروس لاند موديل 2024

مواصفات السيارة أوبل كروس لاند موديل 2024

تعتمد السيارة أوبل كروس لاند موديل 2024 على محرك سعة 1200 سي سي تيربو، يضخ قوة تصل الى 110 أحصنة، و 205 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، جر امامي، يمكنها استهلاك 5.4 لتر من الوقود عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

وتصل السرعة القصوى للسيارة أوبل كروس لاند موديل 2024 لـ 187 كم/س، بينما تستغرق فترة زمنية تقدر بـ 11.8 ثانية للانطلاق من النقطة 0 وصولًا لـ 100 كيلومتر/ساعة.

حصلت السيارة أوبل كروس لاند موديل 2024 على تجهيزات أخرى تتضمن، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مع حساسات حركة لسهولة التحكم والاصطفاف، إلى جانب شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، وقفل مركزي للأبواب، مع زجاج كهربائي، وكاميرا خلفية.

وتضم السيارة اوبل كروس لاند موديل 2024، مكابح ABSو EBD، وكاميرا خلفية وحساسات ركن، بالإضافة إلى نظام الحماية  AIRBAGS، ودعم السيارة على تجاوز المرتفعات.

 اوبل كروس لاند موديل 2024

أسعار السيارة اوبل كروس لاند موديل 2024

بلغ سعر السيارة اوبل كروس لاند موديل 2024 فئة TOP LINEنحو 1,449,990 جنيها.

ELEGANCE TOP LINE كروس لاند اوبل اوبل كروس لاند موديل 2024 لاند

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