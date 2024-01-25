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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير الإسكان يستعرض الموقف التنفيذي لوحدات "سكن لكل المصريين" بالمدن الجديدة

صدى البلد

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسئولي الوزارة ورؤساء أجهزة عدة من المدن جديدة، سير العمل والموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بمحاورها المختلفة، للوقوف على معدلات التنفيذ، ومستوى الأعمال التي يتم تنفيذها، وتذليل أي عقبات إن وجدت.

 وأشار وزير الإسكان إلى أنه جارٍ تنفيذ الآلاف من الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمدن (حدائق العاصمة – 6 أكتوبر – أكتوبر الجديدة – العاشر من رمضان – ملوي الجديدة – المنيا الجديدة -  القاهرة الجديدة)، وغيرها من المدن، بهدف توفير المسكن الملائم والميسر للمواطنين من مختلف شرائح الدخل، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين في تملك المسكن الملائم.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على مواصلة المتابعة الدورية والدقيقة لمعدلات التنفيذ بوحدات المبادرة الرئاسية، والالتزام بتسليم الوحدات لمستحقيها في المواعيد المقررة، وكذا مراعاة جودة الأعمال .

ووجه وزير الإسكان، باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركات المتقاعسة أو المتأخرة في التنفيذ، وعدم إسناد مشروعات لها مستقبلاً، وتحفيز الشركات الملتزمة بإنجاز المشروعات.


 

وفي ذات السياق، أشار المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى أنه جارٍ استكمال تنفيذ حوالي 1632 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " محور الإسكان المتوسط بمساحات (١٠٠م2 - ١١٠م2- 120م2) للوحدة شاملة أعمال الربط على المرافق، وأعمال تنسيق الموقع العام، وتنفيذ 178 عمارة بالمرحلة الخامسة بالمبادرة بمساحة ٩٠ مترا للوحدة بالحي الـ 21.

ونوه المهندس علاء منيع، عن أنه جارٍ استكمال الأعمال الجارية بـ 298 عمارة بمساحة 90 مترا ضمن المرحلة الرابعة بالمبادرة بحى النرجس، و 52 عمارة شرق حي الأندلس بمساحة ٧٥ مترا مربعا للوحدة، و 98 عمارة بشرق حي الأندلس بمساحة ٩٠ مترا مربعا للوحدة،  و٩٨ عمارة بمساحة ٩٠ مترا بالحى  الـ20.

وفي ذات السياق، أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، تقدم معدلات التنفيذ بوحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، والتي تضم 222 عمارة بها حوالي  5328 وحدة بمساحات متنوعة، مؤكداً أنه يتم تنفيذ الأعمال طبقاً للمواعيد المقررة وبالمواصفات المتفق عليها.

ونوه المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، عن أنه تم البدء في تنفيذ ٥٥ ألف وحدة سكنية جديدة بالمرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، لمنخفضى الدخل، بمنطقة غرب المطار، بجانب الوحدات التي تم ويجري تنفيذها في مراحل سابقة.

 

 

واستعرض المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، سير العمل بمشروع الإسكان المتوسط ضمن المبادرة، المقام على مساحة ٩٢ فدانا، الذي يقع بالفاصل السكني الصناعي تقاطع محور جمال عبدالناصر مع الطريق الدائري الأوسطي.

وقال " النجار " إنه جارٍ تنفيذ نحو ١٣٤ عمارة سكنية بواقع ٣٢١٦ وحدة سكنية، بمساحات مختلفة للوحدة، تتنوع بين ١٠٠-١١٠ و١٢٠مترا مربعا، لافتا إلى أن كافة العمارات السكنية تحتوي على مصعد كهربائي.

وأضاف " النجار"، أنه جارٍ تنفيذ ٨٥ عمارة سكنية بمحور الإسكان فوق المتوسط بالمبادرة، تحتوي على ٢٠٤٠ وحدة كاملة التشطيب بمرحلة تنفيذ متقدمة بمساحة 150مترا مربعا في المتوسط، ويقع المشروع في تقاطع محور البوليفارد مع الطريق الدائري الأوسطي والمقام على مساحة ٦٩ فدانا.

وفي مدينة حدائق العاصمة، تابع المهندس عمار مندور، رئيس الجهاز، مع المهندس أحمد إسماعيل، ممثل الدعم الفنى بوزارة الإسكان، المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " محور محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، حيث تم التأكيد على المتابعة المستمرة للأعمال الجارى تنفيذها لإنهاء ١٠٠ ألف وحدة سكنية، والتى تدخل ضمن خطة الدولة لتوفير المسكن الملائم والميسر لمختلف شرائح الدخل.

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، إلى أنه يتم إجراء لقاءات مستمرة مع الشركات العاملة بمشروعات الإسكان، للتأكيد على زيادة نسب الإنجاز لتلبية العدد المطلوب بالإعلانات المطروحة للحجز للمواطنين. 

واستعرض المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، موقف تنفيذ أعمال وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " الجاري تنفيذها بالمدينة، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ 32 عمارة بمساحات ٩٠م٢ / ٧٥م٢ للوحدة بمحور محدودي الدخل، و6 عمارات سكنية بمحور متوسطي الدخل بالمبادرة.

وقال المهندس وليد حجاجي، رئيس جهاز مدينتي الفشن الجديدة وملوي الجديدة، إنه جارٍ تنفيذ ١٨٠ وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، بجانب المشروعات السكنية الأخرى بمدينة ملوي الجديدة، حيث تم التنبيه على الشركات المنفذة بالاهتمام بمعدلات التنفيذ والمواصفات الفنية للمشروع.

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