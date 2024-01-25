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رئيس التحرير
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برلمان

مهنئا الشرطة في عيدهم ..

برلماني: دعوة الرئيس لعقد الحوار الاقتصادى خطوة مهمة للإسراع في مواجهة التحديات

عبد السلام الجبلي،
عبد السلام الجبلي، رئيس زراعة الشيوخ

أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد حوار وطني اقتصادي، وذلك خلال كلمته في الذكرى 72 لعيد الشرطة.


وقال الجبلي، في تصريحات له اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي تضمنت تحديد واضح وكاشف للتحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد، وفي مقدمتها العملة الأجنبية التى تعاني منها البلاد بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وكذلك الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي حرص في كلمته على توضيح الأزمة بالأرقام من خلال كشف حجم الإنفاق والاحتياجات وإيرادات الدولة.

 

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن الدعوة لتنظيم الحوار الاقتصادى تأتى في توقيت مناسب، حيث من شأن ذلك الحوار ، عرض استعراض  كافة الآراء والاستماع إلى كافة الأطراف وجهات النظر بشأن التحديات الاقتصادية وآلية مواجهتها عبر خطوات عملية، ليتم التوافق علي عدد من التوصيات التى تساعد في مواجهة هذه التحديات بشكل سريع.

 


وتابع النائب عبد السلام الجبلي، أن الدولة بالفعل تسير في طريق مواجهة التحديات من خلال خطط التوسع في الإنتاج المحلي بمختلف القطاعات بدءا من التوسع الزراعى وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية التى يتم استيراد كميات كبيرة منها بالعملة الأجنبية، وباقي المجالات الصناعية، مشيرا إلي أن الحوار الاقتصادى يمكن أن يساعد في تذليل أى عقبات أمام تنفيذ تلك الخطط التى تستهدفها الدولة، للإسراع في خطواتها واكتمال وذلك بعد الاستماع إلي كافة الأطراف.

 

وأضاف الجبلي، أن تلك التحديات، جاءت نتيجة لظروف عالمية، وتتأثر بها دول عديدة، مؤكدا ثقته في قدرة البلاد علي مواجهتها.

 

ووجه المهندس عبد السلام الجبلى،  التهنئة لرجال الشرطة البواسل، في عيدهم ال 72 ، مؤكدا أنهم يسطرون ملاحما وطنية على مر العصور فى الدفاع عن بلادهم ويقدمون ارواحهم فداء لتراب مصر الغالي.

 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا لإجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد يناقش القضايا والمشكلات الاقتصادية بشكل أكثر عمقا وشمولية.

عبد السلام الجبلى مجلس الشيوخ عبد الفتاح السيسي حوار وطني عيد الشرطة

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