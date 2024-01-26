آخرهن ريهام سعيد وإليسا.. نجمات ضحايا عمليات التجميل وقعن في نفس الفخ

أثارت الفنانة والاعلامية ريهام سعيد حالة من الجدل الواسع بعد تعرض وجهها التشوه بعد إجراء عملية تجميل خاطئة وهو ما أعلنت عنه عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام ولم تكن ريهام الأولى حيث تعرضت عدد من النجمات إلى التشوه بسبب عمليات التجميل.

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ونشرت الإعلامية ريهام سعيد، منشورا جديدا من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام

وعلقت ريهام سعيد على الصور: يعني وصل بيك الاجرام انك تشوهني وتموت 2 ستات قبلي وتحط صورة لواحده مختلفة وتقول انها انا؟ ده انا كنت زي القمر قبل ما اجيلك مين المركوبة اللي انت حاطتها دي؟ والدتك؟ عارف؟ انا هرفع عليك قضية وهبطلك طب عشان انت بتأذي ناس كتير اوي انت ابعد حاجة عن انك تكون دكتور.

وتابعت ريهام سعيد: انت وقعت غلط خالص، انا بحذر الناس كلها من التعامل معاه بجد انا بروح للدكتور نغيب بوظلي وشي وانا بداري بالمكياج لا انا هطلع لايف اوريهم انت عملت ايه؟

وأكملت ريهام سعيد: حاطط ايه صورة فيك لواحده تانيه وبتقول أنها انا ؟؟؟؟ انت معمول من ايه ؟ الدكتور نادر صعب يا جماعة اوعوا حد يتعامل معاه اوعوا.

وتعد الفنانة إليسا من النجمات التى تعرضت لهجوم رواد مواقع التواصل الإجتماعي لخضوعها لإحدى عمليات تجميل لنفخ الشفاه، تسبب فى تغير شكل فمها بعدها، فقد حصلت وقتها لشفاه مائلة من جهة واحدة لترد إليسا وقتها على سخرية البعض قائلة فى أحد المؤتمرات الصحفية بثقة قائلة: "أنا إليسا، لو قدرت تحققوا اللي حققته أو تعملوا اللي عملته ابقوا تعالوا احكوا على".