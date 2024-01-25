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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة.. تعرف عليها

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظراً لقيام جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر بأعمال تعديلات على الربط الدائم على خط المياه المرشحة قطر ١٢٠٠ مم،  والخارج من محطة تنقية مياه ٦ أكتوبر الجديدة ، والمغذي لمناطق هضبة الأهرام وفيصل والهرم، الأمر الذي يتطلب قطع المياه لإنهاء أعمال الربط.

وأوضحت الشركة، أن مناطق:" هضبة الأهرام، مساكن الضباط، مساكن الشباب" ستتأثر بإنقطاع المياه، وذلك إعتباراً  من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق ٢٦ /١ /٢٠٢٤ وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق ٢٧ / ١/ ٢٠٢٤.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

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