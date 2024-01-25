الحزن في عيون الفنان منير مكرم خلال تشييع جثمان والده

ظهر الحزن على الفنان منير مكرم خلال تشييع جنازة والده بكنيسة مارجرجس شبرا الخيمة والذي توفي صباح اليوم.



وبعد الانتهاء من كافة الطقوس الخاصة بالجثمان داخل الكنيسة ، شارك العشرات في تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير لدفنه بمقابر العائلة في أبو زعبل.

ووجه الفنان منير مكرم، الشكر لكل من واساه في وفاة والده، مشيرا إلى أن والده رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، بسبب تقدمه في السن وإصابته ببعض الأمراض.



يذكر أن الفنان منير مكرم، قد أعلن وفاة والده في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب منشورا جاء به: توفى والدي مكرم، الدوام لله.. منير مكرم.