خبير تعليم: مصر تتصدر العناوين بمبادراتها التعليمية الرائدة

أعرب الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، عن تقديره الكبير للجهود المستمرة التي تبذلها القيادة المصرية في دعم التعليم وتمكين الشباب، حيث يعكس هذا الدعم التزامًا راسخًا ببناء مستقبل مشرق للبلاد.

مستقبل معرفي أفضل

وأكد أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، على الدور الريادي الذي تلعبه مصر في مجال التعليم، خاصةً من خلال مبادراتها المبتكرة والرؤى الرائدة التي تسهم في نقل البلاد نحو مستقبل معرفي أفضل، ومن بين هذه المبادرات، يتألق "بنك المعرفة المصري" كمنصة رائدة تقدم الوصول المجاني للمعرفة للمواطنين.

بنك المعرفة المصري

أوضح الخبير التربوي، أن مصر جذبت انتباه العالم بأكمله من خلال مبادرتها الفريدة "بنك المعرفة المصري"، الذي يقدم إمكانية الوصول المجاني إلى مجموعة ضخمة من المعارف والبحوث، وقد تم تحقيق هذا الإنجاز من خلال شراكات استراتيجية مع دور النشر الرائدة على مستوى العالم، ويتوقع أن يستمر بنك المعرفة المصري في التطور والتوسع في السنوات القادمة، مما سيسهم في تعزيز التعليم في مصر وتحقيق المزيد من الإنجازات.

التعليم لجميع الفئات العمرية

وأشار أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إلى أن من خلال هذه المنصة، حققت مصر نقلة نوعية في جعل المعرفة متاحة لجميع فئات المجتمع وفي كل الأعمار، حيث يعكس هذا التوجه التزامًا بضمان وصول شامل للتعليم والمعرفة للمواطنين.

شراكات دولية

وأضاف الدكتور حسن شحاتة، أن المبادرة تميزت بشراكاتها الدولية، حيث جعلت من المعلومات والأبحاث العالمية متاحة للجميع، وهذا ليس فقط يعزز التبادل الثقافي والعلمي، ولكنه يمثل أيضًا فرصة للطلاب والباحثين للاستفادة من تحقيقات العلماء والمفكرين البارعين حول العالم.

المشاركة في المؤتمرات

ولفت أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إلى أنه تم تنظيم مؤتمرات وطنية وإقليمية وعالمية تسلط الضوء على قضايا التعليم والشباب، وهذه المناسبات تمثل منصة للتبادل الفعال للأفكار وتسليط الضوء على التحديات والفرص المستقبلية.

الجهود التي ساهمت في نجاح بنك المعرفة المصري

وأضاف أن هناك مجموعة من الجهود التي ساهمت في نجاح بنك المعرفة المصري، منها:

الدعم السياسي:

حيث حظي بنك المعرفة المصري بدعم سياسي كبير من القيادة السياسية المصرية، مما ساهم في توفير الموارد اللازمة لتطويره ونشره.

الشراكات الاستراتيجية:

أبرم بنك المعرفة المصري شراكات استراتيجية مع دور النشر الرائدة والمتخصصة على مستوى العالم، مما ساهم في توفير مجموعة واسعة من الموارد التعليمية عالية الجودة.

المحتوى المتميز:

يتميز بنك المعرفة المصري بمحتوى متميز، حيث يتم انتقاؤه بعناية من قبل فريق من الخبراء التربويين.

سهولة الاستخدام:

يتميز بنك المعرفة المصري بسهولة الاستخدام، حيث يمكن الوصول إليه من خلال مختلف الأجهزة الإلكترونية.

تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

في ختام تصريحاته، أكد الخبير التربوي، على أهمية استمرار مصر في تقديم مثل هذه المبادرات الرائدة التي تساهم في بناء جيل متعلم وواعد يستفيد من تطورات العلم والتكنولوجيا.