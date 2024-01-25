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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لخدمة المواطنين.. محافظ الجيزة يتفقد الموقع المقترح لإنشاء كوبري مشاة بديل لهمفرس

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الموقع المقترح لإنشاء كوبرى المشاة البديل عن كوبري همفرس الذي تم إزالته أثناء تنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر لتعارضه مع الأعمال الإنشائية وذلك فى المنطقة المحصورة بين شارعي السودان و ترعة الزمر بحي بولاق الدكرور  وذلك للوقوف على المسارات المتعارضة مع مسار الكوبرى الجديد وسبل التنفيذ لتسهيل حركة تنقل المواطنين بذلك القطاع الهام . 


وأكد المحافظ على أن الأعمال تأتي في اطار التعاون المثمر مع وزارة النقل وهيئة مترو الانفاق وما تشهده المحافظة من نهضة كبيرة في شبكة الطرق والمحاور المرورية مشيراً ان كوبري المشاة المقرر انشاءه سيخدم قطاع كبير من اهالي حى بولاق الدكرور ويعد مطلبا هاما للمواطنين حيث سيسهل عملية التنقل من خلال تنفيذ عدداً من المسارات له لتوسيع دائرة الاستفادة . 


وحرص المحافظ ومرافقوه علي تفقد مسارات ومواقع المطالع والمنازل للكوبري لتحقيق اقصي استفادة للمواطنين منه وتغطية كافه القطاعات التي يخدمها خاصه وانه يقع بجوار عدداً من المشروعات القومية الهامه وعلي رأسها مشروع محور الفريق كمال عامر وخط مترو الانفاق والسكة الحديد.


ووجه المحافظ حى بولاق الدكرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتحديد النقاط المتعارضة مع مسار الكوبرى للتعامل معها لسرعة البدء فى تنفيذه لتحقيق المنفعة للمواطنين لما له من أهمية كبيرة . 
وأشار اللواء أحمد راشد ان المحافظة حريصة علي الاستجابة لمطالب المواطنين وبحث سبل تحقيقها بالتعاون مع كافه الجهات المعنية . 


وتفقد المحافظ نسب التنفيذ في المرحلة الثالثة لأعمال رصف وتطوير وتوسعه ورفع كفاءة طريق المريوطية وذلك بدءا من شارع الملك فيصل وحتي كوبري الصحابة مروراً بمناطق الشيشيني والمنشية في اطار خطة المحافظة لتحسين الهوية البصرية للطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير. 
وقد شدد المحافظ علي الشركة المنفذة بسرعه الإنتهاء من الاعمال المدرجة علي ان يكون التنفيذ علي اكمل وجه ووفقا للمواصفات المحددة مؤكداً علي المتابعة الدورية لنسب التنفيذ نظراً لما يعكسه المشروع من أهمية كبيرة . 
رافق المحافظ خلال جولته اللواء طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق و هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة و محمد نور السكرتير العام المساعد والنائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وعبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.

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