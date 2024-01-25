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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تعلن أسماء الناجحين من المتقدمين للخطابة بالمكافأة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

نشرت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي الكليات الشرعية والعربية (أسوان) 2023م ، وستنشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى.

اعتماد 9 خطباء جدد بالمكافأة على بند التحسين

وهم :

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اعتماد 47 خطيبًا بالمكافأة من المحالين للمعاش

اعتمد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عدد (47) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم (42) خطيبًا جديدًا، وتجديد تكليف (5)، وبيانهم كالتالي:

انعقاد مقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع بغرفة المقتنيات النبوية بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة السبت القادم

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، تعقد مقرأة كبار القراء لقراءة سورة (يس) برواية ورش عن نافع بغرفة المقتنيات النبوية بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة لأعلام القراء السبت 27 يناير 2024م، برئاسة فضيلة القارئ الطبيب/ أحمد أحمد نعينع، وعضوية كل من: القارئ الشيخ/ ياسر الشرقاوي، القارئ الشيخ/ محمد فتح الله بيبرس، القارئ الشيخ/ يوسف قاسم حلاوة، القارئ الشيخ/ محمود عبد الباسط الحسيني، القارئ الشيخ/ عزت راشد، القارئ الشيخ/ عبد المطلب البودي.

وزير الأوقاف: دعوة الرئيس لتجديد الخطاب الديني أحدثت حراكًا فكريًا وثقافيًا غير مسبوق

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سلسلة رؤية

أكد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيما يتصل بتجديد الفكر الديني فإن دعوة سيادته أحدثت حراكًا فكريًا وثقافيًا غير مسبوق تجاوز صداه مصر إلى الأمتين العربية والإسلامية بل كان له صدى عظيم في مختلف أنحاء العالم ومؤسساته الدينية والثقافية .

ومن نتاج هذه التوجيهات كانت سلسلة (رؤية)، ورؤية المترجمة، ورؤية للنشء، والتي صدر منها حتى تاريخه أكثر من مائتي إصدار في مختلف فنون وجوانب الفكر الديني الرشيد علميًا ودعويًا وثقافيًا، وصارت إصدارات محط أنظار المؤسسات الدينية والثقافية في مختلف دول العالم، حيث جاءت نتاج تعاون كبير بين وزارتي والأوقاف والثقافة في ظل العمل المؤسسي الذي تتبناه الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي ، كما كان لوزارة الخارجية وسفاراتنا بالخارج دور عظيم في توزيع هذه السلسلة على كثير من المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية في مختلف دول العالم .

ثم جاءت فكرة إصدار "موسوعة رؤية" هذه التي تضم خلاصة أهم خمسة عشر إصدارًا من السلسلة تبدأ بكتاب : "المختصر الشافي في الإيمان الكافي"، ثم كتاب : "الكمال والجمال في القرآن الكريم" فكتاب : "الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، ثم كتاب : "الفهم المقاصدي للسنة النبوية" ، ثم كتاب : "فلسفة الحرب والسلم والحكم" ، ثم قضايا العقل والنص، ثم كتاب : "الجاهلية والصحوة" ، والوعي بالشأن العام ثم عرجت على الحديث عن أسماء الله الحسنى، وفلسفة الحياة والموت ، وفن الخطابة وفن المقدمات والخواتيم .

كل ذلك في توثيق علمي تام وأسلوب سهل ميسر بعيد عن التكلف والتعقيد ، مما يجعلها موسوعة المتخصصين وغير المتخصصين على حد سواء.

وتضم موسوعة رؤية موضوعات وقضايا في غاية الأهمية منها : المختصر الشافي في الإيمان الكافي ، ومنها الوعي بالشأن العام ، ومنها بيان أوجه الكمال والجمال في القرآن الكريم ، وفلسفة الحرب والسلم والحكم، وفن المقدمات والخواتيم ، ومفهوم الجاهلية والصحوة ، ودور العقل في فهم صحيح النص .

وفيها يبين وزير الأوقاف بالحجة والبرهان والدليل القاطع مدى تحريف الجماعات الإرهابية والمتطرفة الكلم عن مواضعه، وليّها أعناق النصوص ، واجتزائها من سياقها، واللعب بمدلول بعض الألفاظ ؛ وتحميلها ما لا تحتمل من الدلالات الخاطئة.

ويوضح أن مفهوم الجاهلية الذي حاولت الجماعات المتطرفة رمي مجتمعاتنا المؤمنة الموحدة به مغالطة بينة، ومردود عليه شكلًا ومضمونًا، لغةً وفكرًا، كما أن إطلاق هذه الجماعات لمصطلح الصحوة على نفسها مغالطة أشد، وأكذوبة أشنع.

ويكشف عن تزييف هذه الجماعات للحقائق، وعن مخاطر التسميم الفكري، ويبرز خطر المنافقين الجدد، والمترددين، وأُجراء الإخوان، ويؤكد على حرمة الدماء والأعراض والأموال، وحتمية مواجهة أهل الشر، لحماية مجتمعاتنا من التطرف وخطر العَمالة والخيانة.

كما يعالج كثيرًا من الإشكاليات الفكرية التي نشأت عن غلبة مناهج الحفظ والتلقين على مناهج الفهم والمناقشة والتحليل .

ويؤكد أنه لا غنى عن إعمال العقل في فهم صحيح النص وفي تطبيقاته ، وفي إنزال الحكم الشرعي على مناطه من الواقع العملي .

ويبيِّن أن على الفقيه أن يلم بأحوال ومستجدات عصره ، وواقع الناس وعاداتهم وتقاليدهم ، ليكون قادرًا على إنزال الفتوى على مظانها وظروف عصرها لا على مظان وأحوال عصور أخرى مختلفة .

كما يوضح أن من يتصدى للحديث في الشأن العام عالمًا كان أو مفتيًا أو سياسيًّا أو اقتصاديًّا أو إعلاميًّا ، لابد أن يكون واسع الأفق ثقافيا ومعرفيًّا ، سابرا لأعماق ما يتحدث فيه ، وأن أي إجراء فقهي أو إفتائي أو فكري أو دعوي أو إعلامي لابد أن يضع في اعتباره كل الملابسات المجتمعية والوطنية والإقليمية والدولية المتصلة بالأمر الذي يتناوله بالحديث.

ويؤكد أن الكلمة أمانة ومسئولية ، وأن الكلمة غير المسئولة كلمة خطيرة ، قد تكون مهلكة لصاحبها ، وقد يتجاوز أثرها السلبي حدود قائلها إلى آفاق أوسع ، فتصبح ذات أثر بالغ على المجتمع أو الوطن بأسره.

ويبين أن حرية الرأي والتعبير يجب أن تكون حرية مسئولة وليست مطلقة ، حيث تقف حرية كل إنسان عند حدود حرية الآخرين ، على حد قولهم : أنت حر ما لم تضر.

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