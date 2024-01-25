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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم تدمير مهبط طائرات لحزب الله في جنوب لبنان

صدى البلد

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه نفذ سلسلة من الضربات ضد أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، بما في ذلك مهبط طائرات يستخدمه الحزب في منطقة جبل قلعة جبور.

وأضاف جيش الاحتلال أنه ضرب أيضًا أهدافًا في مناطق صور والمغيرية، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن مهبط الطائرات، الذي كشف عنه وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلية يوآف جالانت في العام الماضي، يخدم الوحدة الجوية لحزب الله، واتهمت إسرائيل؛ إيران ببناء المدرج، الذي يعتقد أن الحركة تستخدمه لإطلاق طائرات بدون طيار.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الغارات تأتي ردا على هجوم بطائرة بدون طيار على شمال إسرائيل في وقت سابق اليوم، والذي أعلن حزب الله مسؤوليته عنه.

وأطلقت الحركة طائرتين مسيرتين مفخختين من لبنان، والتي أصابت مناطق مفتوحة بالقرب من بلدة كفار بلوم شمال إسرائيل، دون التسبب بإصابات أو أضرار.

وزعم حزب الله أنه استهدف بطارية لنظام القبة الحديدية للدفاع الجوي.

ويقول الجيش الإسرائيلي أيضًا إنه قصف مناطق في جنوب لبنان بالمدفعية اليوم، على ما يبدو لإحباط هجمات حزب الله المخطط لها.

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