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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الجهاد الإسلامي بشأن تصريحات نتنياهو المسيئة لقطر

حركة الجهاد الإسلامي
حركة الجهاد الإسلامي

أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس بيانا تندد فيه بالتصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن قطر.

وقال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي: "ندين التصريحات التي صدرت باتجاه الوسيط القطري ونعتبرها تهربا من البحث بجديه حول صفقة تبادل الأسرى ووقف العدوان على غزة".

وأضاف نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، أن قطر هي الوسيط الوحيد الذي نجح في إبرام صفقة التهدئة السابقة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية قد بثت تسجيلاً مسرباً من اجتماع مع عائلات رهائن، وصف نتنياهو قطر خلاله بأنها "إشكالية".

وقال: "لم تروني أشكر قطر، هل لاحظتم؟ أنا لم أشكر قطر. لماذا؟ لأن قطر، بالنسبة لي، لا تختلف في جوهرها عن الأمم المتحدة، عن الصليب الأحمر، بل إنها بطريقة ما أكثر إشكالية. ومع ذلك فإنني على استعداد للتعامل مع أي وسيط الآن يمكنه مساعدتي في إعادتهم إلى الوطن".

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