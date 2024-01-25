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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إنذار للكيان الصهيوني.. ماذا سيحدث في محكمة العدل الدولية غدا؟

غزة
غزة

كشف الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، النتائج المتوقعة غدا مع صدور حكم محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل والتصعيد في غزة .

 

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وقال هيثم أبو سعيد في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" من المتوقع توجيه إنذار لإسرائيل من أجل وقف  الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة".

 

وأضاف هيثم أبو سعيد :"  من المتوقع أن تلجأ جنوب أفريقيا الفترة المقبلة مجلس الأمن من أجل تنفيذ قرارات المحكمة العدل الدولية".

 

وأشار إلى، أن عدم إدانة المحكمة الدولية للكيان الصهيوني غدًا سيكون السبب الأساسي وراء ذلك هو الاعتبارات السياسية المتحكمة في القرارات القضائية، ولهذا فإنه في حال عدم إدانة إسرائيل فإن الأحداث الدامية سوف تزداد بغزة والمنطقة العربية بالكامل الفترة المقبلة.

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