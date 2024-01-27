خبيرة مصرفية: رفع سعر الفائدة يعود لعدة عوامل منها الموقف العالمي والحالة الاقتصادية

أكدت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن رفع سعر الفائدة يعود لعدة عوامل منها الموقف العالمي والحالة الاقتصادية، ومعدلات التضخم المستقبلية والحالية.

وقالت سهر الدماطي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “ِشادي الزيات” أن أسعار الشحن والنفط ازدادت نتيجة الأحداث في مضيق باب المندب، مؤكدة أن معدلات التضخم في مصر انخفضت بنسبة 1.7%

وتابعت الخبيرة المصرفية، أنه يمكن أن يتم تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة، لأن رفع سعر الفائدة له أثار سلبية، على معدلات التضخم، ويؤثر على الموازنة.

رفع سعر الفائدة

وأشارت سهر الدماطي إلى أنه مع اقتراب موسم رمضان، فإن لجنة السياسة النقدية قد تتخذ قرارا برفع سعر الفائدة.

