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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وزير الأوقاف: علاقة الدين بالدولة ليست عدائية.. وحققنا نجاحا كبيرا مع وزارة الثقافة

صدى البلد

أقيمت في القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب إحتفالية بالإصدار المائتين من سلسلة (رؤية) بحضور وزير الاوقاف محمد مختار جمعه وأحمد بهى الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب, وتم تكريم كبار الكتاب المشاركين في سلسلة رؤية للنشء.

قال محمد مختار جمعة إن العلاقة بين وزارة الأوقاف والثقافة على مدار خمس سنوات كانت علاقة قوية وطنية مثالية يحتذى بها يجب أن تكون بين مؤسسات الدولة الوطنية, وقد تم تحقيق تقارب مهم بين المثقفين والمتخصصين في الخطاب الديني، وتم العمل على بناء أرضية وطنية راسخة تتسع للجميع وذلك ظهر في سلسلة رؤية وكان من أهم إصداراتها الذي يتحدث عن دور العقل في صحيح النص وهو من بين الإصدارات الهامة لهذا التعاون، فهو  يبرز دور العقل في فهم مصر، مما يؤكد أن صحيح العقل  لا يتعارض مع مصر وأن العلاقة بين الدين والدولة ليست عدائية، ومن يرفضون هذا الفكر يعانون من عدم فهم صحيح لطبيعة الدين أو الدولة، فالخلل يكمن في الفهم الخاطئ فقط.

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واستطرد وزير الاوقاف  ندرك أن مصالح الوطن هي من أهم أهداف الأجيال، وأن العمل على بناء الدولة الوطنية هو واجب عظيم، وخصصنا خطبة الجمعة غدا للدفاع عن الوطن، وفيها سندعو الجميع إلى الدفاع عن وطنهم من مواقعهم، مثل الكتّاب والمعلمين والأطباء، وسنؤكد أن الدفاع النبيل عن الوطن يمكن أن يكون له أشكالٌ متنوعة.

وتابع مختار جمعه تمكنا خلال هذه الخمس سنوات من العمل مع وزارة الثقافة بتناغم تام على مستوى الأداء المؤسسي، وكل شخص يحصل على جزاءه وفقًا لنيته وجهوده، وفي سياق الإدارة، يعتبر الفهم الشامل وعلم التكاليف أمورًا هامة، ونجتمع يوميًا في الوزارة لمناقشة الأفكار وتحقيق الفهم المشترك بين الجميع، ومن بين التحديات الثقافية التي نواجهها هو ضيق الأفق الثقافي، حيث يمكن للفرد أن يكون ناجحًا اكاديميا ولكن متخصصًا في مجال واحد فقط دون فهم شامل للمجالات الأخرى بسبب الانعزالية وعدم فهم التحديات المحيطة به.

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وزير الأوقاف: علاقة الدين بالدولة ليست عدائية.. وحققنا نجاحا كبيرا مع وزارة الثقافة

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