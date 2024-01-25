عروض السيرك تجذب جمهور معرض الكتاب في أول أيامه ..صور

تمت استضافة العروض المسرحية في فعالية المسرح المكشوف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، حيث حظى بإقبال كبير من الزوار، وتم تقديم مجموعة متنوعة من العروض السيركية المبهجة أمام الجماهير في قاعتي 3 و 1 في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

تقتصر مشاركة الناشرين في المعرض على الدور النشر المصرية والعربية والأجنبية، حيث يتألف المعرض من خمس صالات عرض تغطي مساحة 80 ألف متر مربع. يشارك في المعرض 1200 دار نشر من 70 دولة حول العالم، وقد بلغ إجمالي عدد العارضين هذا العام 5250 عارضًا.

تعتبر مشاركة مملكة النرويج كضيف شرف في المعرض هذا العام خطوة هامة لتعزيز التواصل الثقافي بين العالم العربي وشمال أوروبا. يهدف هذا الحدث إلى تعريف الجمهور بالإبداع المصري والعربي، وتوفير فرص للتبادل الثقافي والإبداعي والتفاعل المباشر بين الفنانين والجمهور عن طريق تبادل الثقافات والأفكار. تعكس هذه المبادرة رغبة وزارة الثقافة في تحقيق التوازن الثقافي والانفتاح على الثقافات البشرية سواء في الداخل أو الخارج.

وتزامناً مع إعلان مملكة النرويج ضيف شرف المعرض هذا العام قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعمل فيديو توعوي عن العلاقات المصرية النرويجية حيث الحضارة والتاريخ.

وحرص الجهاز هذا العام على تقديم العديد من الأنشطة ضمن البرامج التوعوية التي يقدمها للمواطنين على هامش الرسائل المقدمة من القائمين على جناح الجهاز بالمعرض، وذلك من خلال التنمية المجتمعية والتحدث مع الزائرين واستعراض أفلام قصيرة وفيديوهات و انفوجراف توعوي، ومواد مطبوعة ومرئية عن المسوح والأبحاث التي يجريها الجهاز حالياً.

كما تم إعداد برامج موجهة إلى الأطفال وتهدف لإثراء المعرفة والثقافة الإحصائية بداخل الطفل، وذلك ضمن مجموعة من الأنشطة والقصص الكرتونية التي استهدفت المناهج التعليمية للطلاب في المرحلة الابتدائية، وكذا الألعاب الترفيهية التي تنمي مهارات الطفل، وليشارك الصغار لحظاتهم السعيدة باللعب والمعرفة، لبناء الطفل المصري ثقافيًا وتشكيل وعيه في إطارٍ من روح الانتماء والحس الوطني لديهم.

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