عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عروض السيرك تجذب جمهور معرض الكتاب في أول أيامه ..صور

صدى البلد

تمت استضافة العروض المسرحية في فعالية المسرح المكشوف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، حيث حظى بإقبال كبير من الزوار، وتم تقديم مجموعة متنوعة من العروض السيركية المبهجة أمام الجماهير في قاعتي 3 و 1 في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

تقتصر مشاركة الناشرين في المعرض على الدور النشر المصرية والعربية والأجنبية، حيث يتألف المعرض من خمس صالات عرض تغطي مساحة 80 ألف متر مربع. يشارك في المعرض 1200 دار نشر من 70 دولة حول العالم، وقد بلغ إجمالي عدد العارضين هذا العام 5250 عارضًا.

txt

توافد القراء على معرض القاهرة الدولي للكتاب في أول أيامه.. تفاصيل

txt

معرض القاهرة للكتاب.. احتفالية خاصة بإصدار 200 عنوان من سلسلة رؤية

تعتبر مشاركة مملكة النرويج كضيف شرف في المعرض هذا العام خطوة هامة لتعزيز التواصل الثقافي بين العالم العربي وشمال أوروبا. يهدف هذا الحدث إلى تعريف الجمهور بالإبداع المصري والعربي، وتوفير فرص للتبادل الثقافي والإبداعي والتفاعل المباشر بين الفنانين والجمهور عن طريق تبادل الثقافات والأفكار. تعكس هذه المبادرة رغبة وزارة الثقافة في تحقيق التوازن الثقافي والانفتاح على الثقافات البشرية سواء في الداخل أو الخارج.

وتزامناً مع إعلان مملكة النرويج ضيف شرف المعرض هذا العام قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعمل فيديو توعوي عن العلاقات المصرية النرويجية حيث الحضارة والتاريخ.

 وحرص الجهاز هذا العام على تقديم العديد من الأنشطة ضمن البرامج التوعوية التي يقدمها للمواطنين على هامش الرسائل المقدمة من القائمين على جناح الجهاز بالمعرض، وذلك من خلال التنمية المجتمعية والتحدث مع الزائرين واستعراض أفلام قصيرة وفيديوهات و انفوجراف توعوي، ومواد مطبوعة ومرئية عن المسوح والأبحاث التي يجريها الجهاز حالياً.

كما تم إعداد برامج موجهة إلى الأطفال وتهدف لإثراء المعرفة والثقافة الإحصائية بداخل الطفل، وذلك ضمن مجموعة من الأنشطة والقصص الكرتونية التي استهدفت المناهج التعليمية للطلاب في المرحلة الابتدائية، وكذا الألعاب الترفيهية التي تنمي مهارات الطفل، وليشارك الصغار لحظاتهم السعيدة باللعب والمعرفة، لبناء الطفل المصري ثقافيًا وتشكيل وعيه في إطارٍ من روح الانتماء والحس الوطني لديهم. 

D7D8B919-097F-4B57-99B4-5DC65BBBB38F
D7D8B919-097F-4B57-99B4-5DC65BBBB38F
5B9A1E9A-2D85-44EA-8E28-8EA97B7AD23B
5B9A1E9A-2D85-44EA-8E28-8EA97B7AD23B
043FC049-39BD-47EC-8ACC-633D1C1BACC4
043FC049-39BD-47EC-8ACC-633D1C1BACC4
C6690D29-49CA-4CDA-82CF-EEB7FC8AD1A0
C6690D29-49CA-4CDA-82CF-EEB7FC8AD1A0
E3BFD0FD-61F0-4430-A8FC-B4AEE3A988C7
E3BFD0FD-61F0-4430-A8FC-B4AEE3A988C7
معرض الكتاب البرامج التوعوية القاهرة الدولى للكتاب المسرح المكشوف النرويج كضيف شرف تبادل الثقافات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

بديلا للشناوي..فرج عامر: هذا اللاعب أحسن حارس مرمي في مصر بدون منازع

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

إصابة جديدة.. خبر صادم قبل مباراة منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية |فيديو

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

أهم من محمد صلاح| حكاية "ضربة" إمام عاشور "المزدوجة".. و"ارتجاج" في رأس المنتخب

بين الحياه والموت.. إمام عاشور يثير قلق جمهوره بهذه الرسالة

ترشيحاتنا

«فلاي بغداد» تعلن إيقاف جميع رحلاتها لحين إشعار آخر.. اعرف السبب

بدء مشروع دراسة وتوثيق وإعادة تركيب الكساء الخارجي لهرم منكاورع بالجيزة

وكيل الأزهر يتفقد معرض القاهرة للكتاب ويزور جناح الداخلية للتهنئة بعيد الشرطة

بيان عاجل من إسرائيل قبل صدور قرار «العدل الدولية» بشأن الإبادة الجماعية بغزة

كنت متجوزة| بسمة وهبة تبعث رسالة لفنانة بعد انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي على بوابة التعليم الاساسي |اعرف درجاتك الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض قصص الشهداء.. مشاركة متميزة لدولة فلسطين في معرض الكتاب

ريش وستان.. رانيا منصور تتألق في أحدث ظهور| شاهد

عروض السيرك تجذب جمهور معرض الكتاب في أول أيامه ..صور

في البانيو.. 10 صور أثارت الجدل لـ غادة عبد الرازق | شاهد

فيديو

شبهت نفسها بالشيطان .. القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد مع طبيب تجميل

احذروا طقس الساعات القادمة.. سقوط أمطار بهذه المناطق

مشروع الجينوم المصري.. ثورة تاريخية في عالم الرياضة

خالد فرج يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ