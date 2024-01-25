توافد القراء على معرض القاهرة الدولي للكتاب في أول أيامه.. تفاصيل

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب توافداً كبيراً من الشباب والأسر في اليوم الأول في دورته الـ55 بمركز المعارض بالتجمع الخامس.

وذلك للاستفادة من الفعاليات المتنوعة المقدمة في المعرض والمشاركة في ندواته، ولضمان سلامة الزوار، قامت قوات الشرطة ورجال الأمن بتوفير الحماية اللازمة داخل وخارج أروقة المعرض.

تقتصر مشاركة الناشرين في المعرض على الدور المصرية والعربية والأجنبية، حيث يشتمل المعرض على خمس صالات عرض تمتد على مساحة 80 ألف متر مربع. يشارك في المعرض 1200 دار نشر من 70 دولة حول العالم، ويتجاوز عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

تعد مشاركة مملكة النرويج كضيف شرف في المعرض هذا العام خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي بين العالم العربي وشمال أوروبا. يهدف ذلك إلى تعريف الجمهور بالإبداع المصري والعربي وتوفير فرص للتبادل الثقافي والإبداعي والتفاعل المباشر بين الفنانين والجمهور من خلال تبادل الثقافات والأفكار. تعكس هذه المبادرة رغبة وزارة الثقافة في تحقيق التوازن الثقافي والانفتاح على الثقافات البشرية في الداخل والخارج.

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