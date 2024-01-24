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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

معرض القاهرة للكتاب.. احتفالية خاصة بإصدار 200 عنوان من سلسلة رؤية

صدى البلد

أعلنت وزارة الثقافة المصرية، تفاصيل الأجندة البرامجية لفعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب، التي يفتتحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم، الأربعاء 24 يناير.

واوضحت أن هذه الدورة تنطلق تحت شعار: «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، وتُقام فعالياتها في الفترة من  25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل، وتُنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف.

وتقدمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة بالشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعايته معرض الكتاب، ولرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لافتتاح دورة هذا العام، التي تأتي تحت شعار "نصنـع المعرفة... نصـون الكلمـة"، تأكيدا على ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، بما يرسـخ مكانة معرض القاهـرة الدولي للكتـاب، بوصفـه واحدا من ركائز الصناعات الثقافية.

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وتابعت: "إننـا نطلـق دورة مميـزة مـن تاريـخ معـرض القاهـرة الـدولي للكتـاب، الـذي أنـار عبـر تاريخـه العريـق عقـولًا مصريـة وعربيـة، وأسـهم في بنـاء فكـر أجيـال وأجيـال فهـذه الـدورة نتطلـع أن تكـون متفردة بهويتهـا، وعلامة فارقة في تاريخ المعرض حيـث بُـذل الكثيـر مـن الجهـد لإقامته، وسـخرت الدولـة كافة الإمكانات لدعمه.

وأشارت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، إلى أن البرنامج الثقافي للدورة الـ55 للمعرض يجمع قامات ثقافية وفنية ومتخصصين من مصر والعالم خلال ندوات ثقافية ومؤتمرات تقام للمرة الأولى بالمعرض.

وحرصت اللجنة العليا للمعرض على  مراعاة التنوع والتعددية الثقافية والفنية بالخطة البرامجية لفعاليات المعرض.

وتقام فعاليات البرنامج الثقافي خلال 7 قاعات عرض،  تشهد طرح قضايا هادفة في كافة المجالات، وتقام فعالياته بقاعات المعرض المتعددة، ويحتفي المعرض هذا العام بالعديد من المشروعات الثقافية الجديدة التي أطلقتها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهي: «ديوان الشعر المصري»، «استعادة طه حسين»،  و«حكايات النصر»، و«عقول» الموجهة إلى مخاطبة فئة الشباب الشريحة المصرية الواعدة، لإبراز أصحاب التجارب الرصينة في الفكر والأدب والعلوم الإنسانية.

كما أن المعرض هذا العام قد استحدث محورًا جديدًا بعنوان "مؤتمر اليوم الواحد"، الذي يضم 6 مؤتمرات، منها: مؤتمر "تقنيات الذكاء الاصطناعي"، بالتعاون مع جامعة مصر المعلوماتية، ومؤتمر "الترجمة عن العربية- جسر للحضارة"، بمشاركة وزارات الثقافة والأوقاف، ويشارك فيه عدد من المؤسسات المصرية والعربية، ومؤتمر "الملكية الفكرية.. حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة"، ومؤتمر "طه حسين"، ومؤتمر "نازك الملائكة".

كما يشهد المعرض احتفالية الإصدار رقم 200 من سلسلة "رؤية "بالتعاون مع وزارة الأوقاف تحت عنوان رؤية جديدة للخطاب الديني في مصر.

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