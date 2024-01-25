الحوثيون: مستمرون في عملياتنا حتى يتوقف الإجرام الصهيوني وتصل المساعدات لغزة

أكد زعيم الحوثيين عبدالملك بدرالدين الحوثي أنه و منذ بداية العمليات في البحر الأحمر عَبَرت 4874 سفينة تجارية وهو عدد كبير جدا خلال هذه الفترة.

وتوجه الحوثي بالنصح للشعوب الأوروبية بالحذر من التوريط الأمريكي لحكوماتها واستغلال أموالها ، مبيناً أننا نستهدف بكل وضوح السفن المرتبطة بإسرائيل بهدف إيصال المواد الغذائية إلى الشعب الفلسطيني.

وأكد أن هدفنا هو الضغط لإيصال الدواء والغذاء للشعب الفلسطيني في غزة ومنع الإجرام الصهيوني ، وهو هدف واضح ومقدّس وفي نفس الوقت مطلب إنساني ومن المفترض أن يكون التجاوب معه.

وأكد الحوثي أنه تم القصف بأكثر من 200 طائرة مسيّرة وأكثر من 50 صاروخا باليستيا ومجنحا ، مؤكداً مواصلة الحوثيين عملياتهم حتى يصل الغذاء والدواء إلى كل سكان غزة ويتوقف الإجرام الصهيوني.