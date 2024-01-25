وزير الأوقاف ورئيس هيئة الكتاب يكرمان كُـتَّـاب سلسلة (رؤية) وفريق العمل الفني

كرَّم أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور أحمد بهي الدين العساسي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب خلال احتفال الوزارتين بالإصدار المائتين من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير.

وزير الأوقاف ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب يكرمان كُـتَّـاب سلسلة (رؤية) وفريق العمل الفني

كُــتَّــاب سلسلة (رؤية) وفريق العمل الفني، والمكرمون هم:

أولا : كُــتَّــاب سلسلة (رؤية)

الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل.

الكاتب عبده الزارع رئيس شعبة أدب الأطفال باتحاد الكتاب المصري.

الكاتبة انتصار عبدالمنعم رئيس تحرير مجلة قطر الندى.

الكاتبة حورية أحمد سالم من كتاب أدب الطفل.

الكاتب اللواء محمد رضا عوض من كتاب أدب الطفل.

ثانيًا : فريق العمل الفني

الدكتور أيمن طاجن مسئول المراجعة اللغوية للسلسلة.

والدكتور حسن خليل مسئول متابعة سلسلة رؤية.

والدكتورة هدى حميد الإشراف العام على سلسلة رؤية للنشء.

والدكتورة أمل حسين المنسق لسلسلة رؤية المترجمة.

ومروان حماد أحمد محمود مشرف عام.

ومحمد حسن عبد الحميد طباعة وتجليد.

وأحمد طه محمود تنسيق وإخراج رؤية عربي.

ومرفت عنتر خالد محمود تنسيق وإخراج رؤية لغات.

وفريال فؤاد حسنين أحمد متابعة رؤية باللغة العربية.

وشيرين سعد الدين محمد عثمان متابعة رؤية للنشء.

وسيد عبد المنعم مراجع لغوي.

وإبراهيم محمود سعيد أحمد تجهيز التجليد.

وخالد أبو خزيم عفيفي أبو خزيم فني تجليد.

ومحمد حسين فهيم علي فني تشغيل.

وسالي جابر عبد الرحمن أحمد باركيو كتب اللغات.

و علاء محمد عادل عبد الواحد متابعة فنية بالمطابع.

ومصطفى حسام الدين حسن مصمم الأغلفة.