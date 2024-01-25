شهد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور/ أحمد بهي الدين العساسي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب نائبًا عن وزيرة الثقافة احتفال وزارتي الأوقاف والثقافة بالإصدار المائتين من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، التي تصدر بالتعاون بين وزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وزير الأوقاف : سلسلة رؤية علامة مضيئة في تاريخ الفكر الإسلامي

وخلال كلمته وجه معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر لسيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته للخطاب الديني الوسطي، مؤكدًا أن دعوة سيادته أحدثت حراكًا فكريًا وثقافيًا غير مسبوق تجاوز صداه مصر إلى الأمتين العربية والإسلامية بل كان له صدى عظيم في مختلف أنحاء العالم ومؤسساته الدينية والثقافية.



ومن نتاج هذه التوجيهات كانت سلسلة (رؤية)، ورؤية المترجمة، ورؤية للنشء، والتي صدر منها حتى تاريخه أكثر من مائتي إصدار في مختلف فنون وجوانب الفكر الديني الرشيد علميًا ودعويًا وثقافيًا، وصارت إصدارات محط أنظار المؤسسات الدينية والثقافية في مختلف دول العالم، حيث جاءت نتاج تعاون كبير بين وزارتي والأوقاف والثقافة في ظل العمل المؤسسي الذي تتبناه الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، كما كان لوزارة الخارجية وسفاراتنا بالخارج دور عظيم في توزيع هذه السلسلة على كثير من المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية في مختلف دول العالم.



وأكد وزير الأوقاف أن سلسلة "رؤية" تعد علامة مضيئة في تاريخ الفكر الإسلامي، وتشكل ثراء معرفيًا عظيمًا في مجال الثقافة الإسلامية، موجهًا الشكر لوزارة الثقافة على تعاونها الكبير مع وزارة الأوقاف.



وعلى إتاحتها هذه السلسلة بأسعار مميزة تتراوح بين خمسة إلى عشرة جنيهات لكل إصدار عربي أو مترجم، وخمسة عشر جنيهًا إلى خمسة وعشرين جنيهًا لرؤية للنشء لكل إصدار عربي أو مترجم.

وفي كلمته أعرب الدكتور/ أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب عن شكره وامتنانه لمعالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لتشريفه بالحضور لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وحرصه على الاحتفاء بسلسلة (رؤية)، هذا المشروع الثقافي الذي كان ثمرة لحرص وزير الأوقاف على أن يكون هناك رصيد معرفي ديني ثقافي، قائم على رؤية دينية وسطية مستنيرة تتصل بالحياة اليومية وتتصل أيضًا بالمستقبل.



وأكد الدكتور أحمد بهي الدين أن وزير الأوقاف كان دقيقًا وموفقًا في اختيار عنوان هذه السلسلة: "رؤية"، هذه الرؤية التي تتسع لاستيعاب الجميع، وهي تخاطب كل المستويات والفئات سواء داخل مصر أو خارجها، فهي سلسلة بسيطة في شكلها وحملها، قيِّمة في مضمونها وأثرها، وهذه تجربة أولى وحقيقية ومستمرة، ربما تكون الأولى بالتعاون بين وزارتين، وهي واحدة من أهم مشاريع تجديد الخطاب الديني مصريًّا وعربيًّا وعالميًّا، وتخاطب القراء على اختلاف مشاربهم وعقولهم.