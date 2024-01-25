عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف : سلسلة رؤية علامة مضيئة في تاريخ الفكر الإسلامي

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

شهد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور/ أحمد بهي الدين العساسي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب نائبًا عن وزيرة الثقافة احتفال وزارتي الأوقاف والثقافة بالإصدار المائتين من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، التي تصدر بالتعاون بين وزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

وزير الأوقاف : سلسلة رؤية علامة مضيئة في تاريخ الفكر الإسلامي

وخلال كلمته وجه معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر لسيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته للخطاب الديني الوسطي، مؤكدًا أن دعوة سيادته أحدثت حراكًا فكريًا وثقافيًا غير مسبوق تجاوز صداه مصر إلى الأمتين العربية والإسلامية بل كان له صدى عظيم في مختلف أنحاء العالم ومؤسساته الدينية والثقافية.


ومن نتاج هذه التوجيهات كانت سلسلة (رؤية)، ورؤية المترجمة، ورؤية للنشء، والتي صدر منها حتى تاريخه أكثر من مائتي إصدار في مختلف فنون وجوانب الفكر الديني الرشيد علميًا ودعويًا وثقافيًا، وصارت إصدارات محط أنظار المؤسسات الدينية والثقافية في مختلف دول العالم، حيث جاءت نتاج تعاون كبير بين وزارتي والأوقاف والثقافة في ظل العمل المؤسسي الذي تتبناه الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، كما كان لوزارة الخارجية وسفاراتنا بالخارج دور عظيم في توزيع هذه السلسلة على كثير من المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية في مختلف دول العالم.


وأكد وزير الأوقاف أن سلسلة "رؤية" تعد علامة مضيئة في تاريخ الفكر الإسلامي، وتشكل ثراء معرفيًا عظيمًا في مجال الثقافة الإسلامية، موجهًا الشكر لوزارة الثقافة على تعاونها الكبير مع وزارة الأوقاف.


وعلى إتاحتها هذه السلسلة بأسعار مميزة تتراوح بين خمسة إلى عشرة جنيهات لكل إصدار عربي أو مترجم، وخمسة عشر جنيهًا إلى خمسة وعشرين جنيهًا لرؤية للنشء لكل إصدار عربي أو مترجم.
وفي كلمته أعرب الدكتور/ أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب عن شكره وامتنانه لمعالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لتشريفه بالحضور لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وحرصه على الاحتفاء بسلسلة (رؤية)، هذا المشروع الثقافي الذي كان ثمرة لحرص وزير الأوقاف على أن يكون هناك رصيد معرفي ديني ثقافي، قائم على رؤية دينية وسطية مستنيرة تتصل بالحياة اليومية وتتصل أيضًا بالمستقبل.


وأكد الدكتور أحمد بهي الدين أن وزير الأوقاف كان دقيقًا وموفقًا في اختيار عنوان هذه السلسلة: "رؤية"، هذه الرؤية التي تتسع لاستيعاب الجميع، وهي تخاطب كل المستويات والفئات سواء داخل مصر أو خارجها، فهي سلسلة بسيطة في شكلها وحملها، قيِّمة في مضمونها وأثرها، وهذه تجربة أولى وحقيقية ومستمرة، ربما تكون الأولى بالتعاون بين وزارتين، وهي واحدة من أهم مشاريع تجديد الخطاب الديني مصريًّا وعربيًّا وعالميًّا، وتخاطب القراء على اختلاف مشاربهم وعقولهم.

الأوقاف سلسلة رؤية الهيئة المصرية العامة للكتاب وزارتي والأوقاف والثقافة الفكر الديني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

الأهلي يعلن التعاقد مع مهاجم جديد | تفاصيل

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد صدور بيانات مفاجئة عن أكبر اقتصاد بالعالم

أمطار شديدة | إعلان رسمي من الأرصاد

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

بين الحياه والموت.. إمام عاشور يثير قلق جمهوره بهذه الرسالة

إسرائيل تكشف عن مكان يحيى السنوار في غزة

موضوعات متعلقة

الأوقاف تعلن أسماء الناجحين من المتقدمين للخطابة بالمكافأة

وزير الأوقاف: دعوة الرئيس لتجديد الخطاب الديني أحدثت حراكًا فكريًا وثقافيًا غير مسبوق

هل يجوز للبنت أو الفتاة إزالة الشعر الموجود حول الحاجب.. الإفتاء توضح

هل يجوز الكذب لجبر خاطر شخص أو لإخفاء صدقة؟ الموقف الشرعي

"إرشاد السالكين" درةُ إصدارات مركز تحقيق النصوص بجامعة الأزهر

وزير الأوقاف مهنئا الرئيس السيسي بـ"الإسراء والمعراج": معجزة ثابتة في وجدان الأمة

هل يجوز تملك 70 جنيها عثرت عليها بالشارع أم يجب التصدق بها؟

هل العقار المعد للإيجار أخرج عليه زكاة المال؟ مجدي عاشور يجيب

ترشيحاتنا

بقذائف الهاون.. فصائل فلسطينية تستهدف آليات وجنود الاحتلال في خان يونس

اجتماع عاجل لـ مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن مفاوضات إطلاق سراح الرهائن

فاليرو إنرجي: هجمات البحر الأحمر زادت من تكاليف الشحن

للتوصل لاتفاق بشأن الرهائن|واشنطن بوست: مدير المخابرات الأمريكية سيلتقي مسئولين مصريين وقطريين وإسرائيليين

بكلمتين على واتساب| تغريم صعيدية 20 ألف جنيه لإزعاج زوجها..ماذا قالت له؟

دعاء شهر رجب لتيسير الأمور.. كلمات بها تفتح الطرق المُغلقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب قصير.. داليا مصطفى تثير الجدل بملابسها عبر إنستجرام |شاهد

آيتن عامر تستعرض رشاقتها بصور جديدة | شاهد

رئيس هيئة الكتاب: رؤية من أهم مشاريع تجديد الخطاب الديني بمصر والعالم

وزير الأوقاف: علاقة الدين بالدولة ليست عدائية.. وحققنا نجاحا كبيرا مع وزارة الثقافة

فيديو

آخرهم إمام عاشور.. الإصابات تضرب منتخب مصر

كنت متجوزة| بسمة وهبة تبعث رسالة لفنانة بعد انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

شبهت نفسها بالشيطان .. القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد مع طبيب تجميل

احذروا طقس الساعات القادمة.. سقوط أمطار بهذه المناطق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ