حمو بيكا: هعتزل بعد 10 سنين.. وأشارك في مسرحية مع رامز جلال

قال مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا رأيه إنه لن يستمر في مشواره الفني بعد ما يقرب من عشر سنوات.

وأوضح حمو بيكا خلال لقائه في برنامج ورقة في ملف عبر شاشة قناة النهار: بحلم أكون مرتاح ومستور بس ومش هكمل كل الغنا ده طول الـ 10 سنين جايين ومحتاج اعمل مصلحة عشان أفضل في الحتة اللي أنا فيها.

وأضاف: وشوفت كتير فنانين مش معاهم ومش عاوز أوصل للمرحلة ديه، ويبقى أنا مش هقعد هنا لو وصلت للمرحلة ديه، وهكافح ولسه فيا نفس وهكمل المشوار.

أما عن خوضه مجال التمثيل، أردف حمو بيكا: هعمل مسرحية بإذن الله في شهر مارس الجاي في السعودية، أنا ورامز جلال، ولو دخلت مجال التمثيل هنجح طبعًا، بس اتحط في المكانة والحتة بتاعتي، والناس طالبة مني إني أمثل.

وعن رأيه في خوض مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا لمجال التمثيل مؤخرًا في فيلم الحريفة، قال بيكا: كزبرة عنده موهبة التمثيل، ليه منقفش جمبه ونساعده يكمل في المسيرة؟