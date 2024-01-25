مصر تتقدم على تونس 17-12 في الشوط الأول بنصف نهائي أفريقيا لليد

انهى منتخب مصر لكرة اليد الشوط الأول من نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا متقدما على تونس 17-12 .

وقدم المنتخب الوطني اداء مميزا جعله يسيطر على المباراة والتقدم منذ انطلاق اللقاء ، وتصدى كريم هنداوي حارس الفراعنة لأكثر من انفراد للمنتخب التونسي.

وكان المنتخب المصري لكرة اليد قد تأهل إلى بطولة العالم في نسخة عام 2025، التي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك بعد التواجد في المربع الذهبي للبطولة الإفريقية بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخبًا، تضم 5 منتخبات عربية ، وهي منتخب مصر «البلد المستضيف وحامل اللقب»، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

يطمح منتخب مصر في التتويج بالنجمة الأفريقية التاسعة في تاريخه في ظل الفوز برصيد 8 ألقاب، أعوام 1991،1992،2000،2004،2008 ،2016,2020 ,2022، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة في 23 نسخة مسبقا ولم تشارك مصر في أول نسختين أعوام 1974، 1976.