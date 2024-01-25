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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر سيتي يتعاقد مع موهبة أرجنتينية

صدى البلد

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقده مع لاعب الوسط الأرجنتيني كلاوديو إيتشيفيري من نادي ريفربليت الأرجنتيني، وذلك اعتبارا من يناير 2025 وحتى عام 2028.

وسيبقى اللاعب مع ناديه قبل الانتقال إلى فريقه الجديد في يناير من العام المقبل.

وكان اللاعب الذي بلغ الثامنة عشرة مطلع الشهر الحالي، شارك في ست مباريات مع نادي ريفربليت، وقاد منتخب الأرجنتين تحت 17 سنة في كأس العالم الأخيرة وسجل ثلاثية خلال الفوز الكبير على البرازيل 3-0 في ربع النهائي، قبل أن يخرج المنتخب من نصف النهائي بركلات الترجيح أمام ألمانيا.

وخاض كلاوديو إيتشيفيري 23 مباراة مع منتخب تحت 17 سنة سجّل خلالها 13 مرة وشارك في التدريبات مع المنتخب الأول بطل مونديال قطر 2022.

وسار اللاعب الشاب على خطى المهاجم خوليان ألفاريس الذي انتقل من ريفربليت في يناير 2022 والتحق بمانشستر سيتي نهاية العام .

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