سائقو السيارات يجب ان يكون لديهم رخصة شخصية مماثلة لرخصة السيارة ، وذلك للتأكد من قدرة سائق السيارة علي التحرك علي الطرق السريعة دون قلق أو خوف، وبالتالي يشترط علي قائدي السيارات استخراج رخصة قيادة .

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة خاصة

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن الشروط الواجب توافرها في الشخص الذى يريد الحصول علي رخصة قيادة خاصة .

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة خاصة

1- شروط يجب توافرها للحصول علي رخصة قيادة :

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة خاصة

- ان يكون سن المتقدم 18 سنه فيما أكثر .

- يجب ان يكون المتقدم للحصول علي رخصة لم يصدر ضدة أي حكم جنائي أو جنحة .

- معرفة نتيجة تحليل المخدرات قبل تسليمة للرخصة .

- استخراج شهادتين طبيتين " باطنة وعيون " ، بالإضافة لمعرفة فصيلة الدم ويتم اجراء تلك الفحوصات بوحدة المرور .

2 - الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي رخصة قيادة :

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة خاصة

- الذهاب الي وحدة المرور التابعة لمحل الإقامة .

- الحصول علي نموذج 256 وإحضاره للمرور .

- الاطلاع علي بطاقة الرقم القومي وإعطاء وحدة المرور نسخة منها .

- التأكد من شهادة التخرج والاطلاع عليها من قبل موظف وحدة المرور المختص .

- تقديم عدد 4 صور شخصية مقاس 4×6 .

- اختبار المتقدم للحصول علي رخصة من قبل مدرسة القيادة بوحدة المرور .