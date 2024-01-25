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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة خاصة

المستندات المطلوبة
المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة خاصة

سائقو السيارات يجب ان يكون لديهم رخصة شخصية مماثلة لرخصة السيارة ، وذلك للتأكد من قدرة سائق السيارة علي التحرك علي الطرق السريعة دون قلق أو خوف، وبالتالي يشترط علي قائدي السيارات استخراج رخصة قيادة .

 المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة خاصة

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أعلنت  الإدارة العامة للمرور عن الشروط الواجب توافرها في الشخص الذى يريد الحصول علي رخصة قيادة خاصة .

 المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة خاصة

1- شروط  يجب توافرها للحصول علي رخصة قيادة :

 المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة خاصة

- ان يكون سن المتقدم 18 سنه فيما أكثر .

- يجب ان يكون المتقدم للحصول علي رخصة لم يصدر ضدة أي حكم جنائي أو جنحة .

- معرفة نتيجة تحليل المخدرات قبل تسليمة للرخصة .

- استخراج شهادتين طبيتين " باطنة وعيون " ، بالإضافة لمعرفة فصيلة الدم ويتم اجراء تلك الفحوصات بوحدة المرور  .

2 - الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي رخصة قيادة :

 المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة خاصة

- الذهاب الي وحدة المرور التابعة لمحل الإقامة .

- الحصول علي نموذج 256 وإحضاره للمرور .

- الاطلاع علي بطاقة الرقم القومي وإعطاء وحدة المرور نسخة منها .

- التأكد من شهادة التخرج والاطلاع عليها من قبل موظف وحدة المرور المختص .

- تقديم عدد 4 صور شخصية مقاس 4×6 .

- اختبار المتقدم للحصول علي رخصة من قبل مدرسة القيادة بوحدة المرور .

 

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