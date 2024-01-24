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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد| هيونداي بايون موديل 2025 الجديدة

مواصفات هيونداي بايون
مواصفات هيونداي بايون موديل 2025

كشفت شركة هيونداي الكورية عن طرازاها الجديد هيونداي بايون موديل 2025 ، وتنتمي بايون الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بايون بتصميم عصري وحديث.

مواصفات هيونداي بايون موديل 2025

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- محرك هيونداي بايون الـ SUV الرياضية موديل 2025 :

مواصفات هيونداي بايون موديل 2025

تستمد سيارة هيونداي بايون الـ SUV الرياضية موديل 2025 قوتها من محرك تيربو، ينتج قوة تصل الي 120 حصان، وتصل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتتوافر النسخة الأعلى بـ نظام دفع هجين ينتج قوة 48 فولت .

- مواصفات هيونداي بايون موديل 2025 :

مواصفات هيونداي بايون موديل 2025

تظهر هيونداي بايون موديل 2025 الكورية الجديدة بـ ملامح عصرية جديدة ، وبها مقدمة وصداد أمامي وأضواء ممتدة جديدة ، وبها مصابيح تعمل بتقنية LED، ويصل مقاس عجلاتها الي 17 بوصة.

مواصفات هيونداي بايون موديل 2025

بالإضافة الي ان هيونداي بايون موديل 2025  تحتوي علي إضاءة محيطية متعددة الألوان، وبها نظام الإضاءة الفائق المعتمد على تقنية LED، وبها نظام ملاحة متطور بجانب تحديث الخرائط عبر الأثير.

مواصفات هيونداي بايون موديل 2025

وتمتلك هيونداي بايون موديل 2025  العديد من الأنظمة منها مساعد الحفاظ على حارة السير، ونظام خاص لمنع التصادم مع السيارات والمشاة، ونظام التحكم في السرعة المعتمد على  نظام الملاحة، ونظام للتحذير من الزاوية الميتة، ونظام التحذير من قلة انتباه السائق.

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