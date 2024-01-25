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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يعلن عن صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق

صدى البلد

أعلن نادي بيراميدز تعاقده رسميا مع الجناح الشاب محمود زلاكا قادما من صفوف نادي سيراميكا كليوباترا، لدعم خط الوسط بلاعب شاب.

وذلك استمرارا لخطة إدارة نادي بيراميدز في دعم صفوف الفريق بأفضل العناصر واللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، واستعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا وباقي المسابقات.

ونجح عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز في إتمام إجراءات ضم محمود زلاكا من نادي سيراميكا كليوباترا ليصبح لاعبا في صفوف نادي بيراميدز بداية من شهر يناير الجاري.

ومحمود زلاكا يبلغ من العمر ٢٥ عاما من مواليد الأول من يناير من عام ١٩٩٩، وبدأ مشواره في صفوف فريق بترول أسيوط، ومنه إلى سيراميكا قبل الانتقال إلى بيراميدز بداية من شهر يناير.

ويعتبر زلاكا من أبرز وأهم المواهب التي ظهرت في الكرة المصرية خلال الفترة الماضية ونال إعجاب الجميع ونجح بيراميدز في إتمام الصفقة استعدادا لما تبقى من مشوار قوي في جميع البطولات.

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