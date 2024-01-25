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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم شعفاط بالقدس

صدى البلد

أفادت التليفزيون العربي، اليوم الخميس، بأن مواجهات بين الشبان الفلسطينين وقوات الاحتلال في مخيم شعفاط شمال القدس.

كما  استشهد تسعة مواطنين، وأصيب آخرون، أغلبيتهم نساء وأطفال، مساء اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد ثلاثة مواطنين، بينهم طفلة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة الزوايدة، فيما استشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون جراء غارة على منزل غرب مخيم النصيرات، وسط القطاع.

كما تعرض محيط مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع، لقصف مدفعي عنيف، بالتزامن مع إطلاق المُسيّرات الإسرائيلية النار بكثافة صوب ساحات ومباني المجمع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه المكثف على مناطق مختلفة في القطاع، بينها خان يونس التي تتعرض لسلسلة عنيفة من الغارات والقصف المدفعي.

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