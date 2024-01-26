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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ارتفاع إيرادات فيلم Mean Girls في السينمات العالمية| تعرف على قصته

صدى البلد

ارتفعت إيرادات فيلم Mean Girls في السينمات العالمية بعد أسبوعين من انطلاق عرضه وتصدره البوكس أوفيس، ووصلت أرقامه إلى حوالي 70 مليون دولار حول العالم. 

 

تدور أحداث فيلم Mean Girls حول مجموعة فتيات مشهورات داخل المدرسة، وتقوم إحداهن في حب الشخص الخطأ وتدب الفرقة بين الفتيات، وهو عمل موسيقي كلاسيكي. 

 

بلغت ميزانية فيلم Mean Girls حوالي 36 مليون دولار لذا فإن أرقامه في شباك التذاكر تعد نجاحا لمنتجيه، خاصة بعد الدعاية الضعيفة التي تلقاها، وعدم تسويقه على  أنه عمل موسيقي. 

 

واكتفى فيلم The Beekeeper  بزيادة أرقام ضعيفة إلى إيراداته، بعدما تراجع عن صدارة قائمة البوكس أوفيس، وبلغت إيراداته حتى الآن حوالي 78  مليون دولار حول العالم.

 

فيلم جيسون ستاثام The Beekeeper تدور أحداثه حول رجل يقود حملة انتقام قوية يذاع صيتها على مستوى وطني، ويتم الكشف عن وظيفته السابقة في إحدى الجهات القوية والسرية وكان يطلق عليه “مربي النحل” أو The Beekeeper.

 

يشارك في بطولة The Beekeeper إلى جانب جيسون ستاثام نجم الأكشن الشهير كل من جيريمي أيرونز، تايلور جيمس، إيمي لامبمان، آمبر سيينا، جوش هوتشرسن. 

Mean Girls The Beekeeper السينمات العالمية البوكس اوفيس بوكس اوفيس

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