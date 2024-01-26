فخري الفقي: خطة مع صندوق النقد الدولي قد تنعش السوق

قال الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس النواب، إن وجود بعثة صندوق النقد الدولى هدفها إجراء المراجعات ويعكس أن هناك اتفاقا قريب قد يعلن عنه.



وأضاف "الفقي" خلال حواره لبرنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، الذى يقدمه الإعلامى "شريف عامر"، أن هناك العديد من الدول تحتاج تمويل من صندوق النقد الدولي وليس مصر وحدها مبينا أن المهمة الأولى للبنك المركزى هى محاربة التضخم.



وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس النواب: أتمنى أن يكون البنك المركزى سعر صرفه مغاير للبنوك ويتم العمل به خلال الـ6 أشهر المقبلة يتعين على البنك المركزى أن يتبنى سياسة نقدية مشددة وأتوقع باتجاه إلى رفع سعر الفائدة مؤقتا.



وأشار إلى أن هناك 3 فئات فى السوق الموازية للدولار وهم المستوردون ومن يحتفظون به كمخزن للقيمة والمضاربة، قائلًا أن لكي يتم تحرير سعر الدولار يجب أن يتوفر 5 مليار دولار فى الجهاز المصرفى.