10 مليارات دولار تعويضات بسبب كارثة سد فونداو.. تفاصيل

أصدر قاضي في البرازيل حكمًا يلزم شركات التعدين العملاقة BHP وVale، بالإضافة إلى شركة المشتركة Samarco للحديد، بدفع 47.6 مليار ريال برازيلي (ما يعادل 9.67 مليار دولار) كتعويض عن انهيار سد في عام 2015.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تسبب انهيار سد Fundão في جنوب شرق البلاد في انزلاق طيني ضخم أودى بحياة 19 شخصًا وألوث بشدة نهر ريو دوسي، مما أثر سلبًا على مجراه حتى وصوله إلى المحيط الأطلسي.

لم يتضح مقدار المبلغ الذي يتعين على كل شركة دفعه، لكن أعلن القاضي فينيسيوس كوبوتشي أن الشركات مسؤولة عن "الأضرار المعنوية"، مثل الضرر غير المادي الذي تعانيه الأشخاص المتضررون من الحادث.

وأضاف أن المبلغ سيوضع في صندوق حكومي وسيُستخدم لتنفيذ مشاريع ومبادرات في المنطقة التي تأثرت بانهيار السد. جاء الحكم ردًا على دعوى قضائية تقدمت بها النيابات العامة الفيدرالية والولائية.

وأعلنت شركة Vale لشبكة بي بي سي أنها لم تُبلغ بعد بالحكم. وأشارت الشركة أيضًا إلى أن مؤسسة رينوفا، التي استخدمتها الشركات حتى ديسمبر من العام الماضي لدفع تعويضات، دفعت حتى الآن ما يصل إلى 34.7 مليار ريال برازيلي. ولم ترد شركتا BHP وSamarco على الفور لطلبات التعليق من بي بي سي.

يسمح الحكم للشركات بالاستئناف ضد القرار. وتعد شركة Samarco شراكة مشتركة بنسبة 50 في المئة بين مجموعة التعدين الأسترالية BHP وشركة Vale البرازيلية.

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