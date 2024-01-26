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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

محمد صلاح ينشر صورة جديدة وجمهوره يدعو له بالتعافي

محمد صلاح ينشر صورة
محمد صلاح ينشر صورة جديدة وجمهوره يدعو له بالتعافي

نشر نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح صورة جديدة له وذلك أثناء قيامه  ببعض تمرينات العلاج الطبيعي والتي يخضع له  الآن في إنجلترا  وقد قام بنشر الصورة عبر خاصية الـstory عبر تطبيق انستجرام
 

على الجانب الآخر تأتي الصورة التي قام صلاح بنشرها  وذلك بعد ساعات من قيامه بنشر تدوينة وذلك بجميع حساباته عبر السوشيال ميديا .

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وقد لاقت  تدوينات نجم المنتخب المصري تفاعلاً كبيراً من قبل متابعية بجميع أنحاء العالم  وذلك  ما بين "إعجاب بتلك التدوينات " و" ما بين مشاركة" و" وبعض تعليقات التي تأمل وتدعو له بالتعافي السريع "، وسرعة العودة لصفوف المنتخب المصري وذلك في كوت ديفوار، حيث تقام بطولة "أمم إفريقيا".

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