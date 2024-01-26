عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ترامب يتحمل مخاطر قانونية في محاكمة نيويورك للتشهير

صدى البلد

في محاكمة نيويورك للتشهير، يتحدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المخاطر القانونية ويقف على منصة الشهود، متحملاً عواقبها القانونية.

تركز المحاكمة المدنية على التعليقات المشينة التي أدلى بها ترامب عن الكاتبة إي جين كارول في عام 2019 أثناء وجوده في البيت الأبيض. تم العثور على أنه ارتكب اعتداء على كارول في التسعينيات، على الرغم من أنه ما زال ينكر هذا الهجوم.

txt

محافظ الوادي الجديد يشارك في افتتاح بطولة كأس العالم للرماية

txt

حدث ليلا| جرام الذهب يقفز 1000 جنيه.. الأهلي يعلن نجاح جراحة الشناوي.. خالد الصاوي يصاب بوعكة صحية.. الصحة العالمية: الوضع في شمال غزة مروّع

لكن لهذا السبب، اضطرت المحكمة لقضاء الكثير من الوقت في مناقشة نطاق شهادته يوم الخميس. أصر القاضي لويس كابلان، الذي يشرف على القضية، على أن يحدد الرئيس الأمريكي السابق مواضيع النقاش على المنصة، نظراً لإيجاد القضاء في محاكمة منفصلة أنه مسؤول عن ارتكابه لاعتداء جنسي على كارول. 

ونتيجة لذلك، قضى القاضي والمحامون الكثير من الوقت في الجدال حول ما سيُسمح لترامب بالتحدث عنه مقارنة بأربع دقائق من شهادته.

قال القاضي كابلان إن المحاكمة الأولى أقرت الحقائق والقضية الوحيدة المتبقية هي مقدار ما يجب على ترامب دفعه لـ كارول، إن كان هناك أي شيء.

ولم يترك أي مجال للمرشح الجمهوري الحالي للرئاسة للذهاب بعيداً عن الشروط المتفق عليها، مما يجعله غير قادر على أن ينطلق في خطاب طويل أو حملة من مكان الشهود.

سأل القاضي في تلك القضية ما إذا كان ترامب سيبقيها قصيرة ويتمسك بأمور القضية، رد ترامب بمرافعة استغرقت ست دقائق تقريباً، يدعي فيها أنه ضحية.

البيت الأبيض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق الرئيس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية| تفاصيل

تجار الدولار في ورطة.. بشرى سعيدة للمصريين

أوقفوا الشراء فورا| جرام الذهب يقفز 1000 جنيه لهذا السبب

10 درجات كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم وأمطار بهذه المناطق

انتظروا.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين

صخرة الأهلي يشارك أمام الكونغو.. فاروق جعفر يعلن مفاجأة في تشكيل المنتخب

خراب بيوت.. نانسي عجرم بملابس تشعل السوشيال ميديا

الأهلي يعلن نجاح جراحة الشناوي فى ألمانيا ويكشف تفاصيل وموعد عودته

ترشيحاتنا

حوافز منحها القانون للأنشطة الصناعية وفقا لقانون الاستثمار الجديد| تعرف عليها

حقد وليس نقدا.. الكومي يكشف أسرارا جديدة عن سفر صلاح لإنجلترا

ذات الوشاح الأزرق.. اكتشاف لوحة نادرة بعد اختفاء 100 عام

شعبة الذهب تعلن مفاجأة.. وعيار21 يسجل رقم جديد اليوم الجمعة|فيديو

بث مباشر .. شعائر صلاة الجمعة الثانية من شهر رجب بمسجد الشرطة

3 ظواهر جوية|مفاجأة عاجلة من الأرصاد حول طقس الـ 24 ساعة القادمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية| تفاصيل

ساعة أحمد عز في الرياض تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

طريقة عمل بيتزا البطاطس| بأسهل الخطوات

بفستان جرئ.. هيفاء وهبي تثير الجدل في الكويت

فيديو

آخرهن ريهام سعيد وإليسا.. نجمات ضحايا عمليات التجميل وقعن في نفس الفخ

ليلى عبد اللطيف تنبأت بعودة تامر حسني لـ بسمة بوسيل.. تفاصيل

سقط على رأسه.. تفاصيل إصابة إمام عاشور وموقفه من مباراة مصر والكونغو

أول واحدة عندي في المستشفى.. العوضي يعلق على زيارة ياسمين عبدالعزيز له

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ