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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| جرام الذهب يقفز 1000 جنيه.. الأهلي يعلن نجاح جراحة الشناوي.. خالد الصاوي يصاب بوعكة صحية.. الصحة العالمية: الوضع في شمال غزة مروّع

نشرة اخبار صدى البلد
نشرة اخبار صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من يوم الجمعة، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

 

أوقفوا الشراء فورا| جرام الذهب يقفز 1000 جنيه لهذا السبب

قفزت أسعار الذهب في مصر، بشكل غير مسبوق لتسجل أعلى مستويات في تاريخها محليًا، الأمر الذي أجبر المنصات المختلفة على وقف تحديث الأسعار لحين ضبط السوق ، نظرا لأن الأسعار المتداولة لا تعبر عن السعر الحقيقي للمعدن حاليا

الأهلي يعلن نجاح جراحة الشناوي فى ألمانيا ويكشف تفاصيل وموعد عودته

اعلن النادي الاهلي عن نجاح العملية التي اجريت لحارس المرمى محمد الشناوي، والتي اجريت له في ألمانيا بمعرفة الخبير الألماني فلورين هاستر، والمتخصص في إصابات الكتف، بعد الإصابة

بدراوي: الإخوان طلبوا مني التوسط لمقابلة جمال مبارك ليعلنوا تأييدهم لترشحه للرئاسة

أكد السياسي والمفكر الدكتور حسام بدراوي، أن الشباب في 25 يناير 2011 كان يريد أكبر قدر من الحرية والعدالة، مشيرا إلى أنه كان دائما ما يؤكد على احترام رأي الشباب بالصراحة والاستماع لهم.

وزير العدل الفلسطيني: أمريكا لن تستخدم الفيتو ضد قرار المحكمة الدولية لهذا السبب

قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن إسرائيل إذا لم تلتزم بقرارات محكمة العدل الدولية، ستصدر توصية من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في العمليات العسكرية، وتلك التوصية لا يستخدم فيها حق الفيتو، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستخدم حق النقد الفيتو لأن هذا سيؤدي للإساءة لسمعتها بشكل كبير، لأنه سيكون حكم قضائي من محكمة العدل الدولية.

بعد أن شوهها.. طبيب ريهام سعيد معرض للعقاب.. تفاصيل

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورا وفيديوهات جديدة لها علي صفحتها الشخصية بالإنستجرام بتشويه وجهها بعد عملية التجميل. وظهرت ريهام سعيد بملامح غريبة ومشوه بخط عريض من العين وقالت ريهام في الفيديو تم حقن المنطقة بالفيلر وأصبحت مثل الشيطان وينص القانون على عقوبات رادعة نص العقوبات ونصت المادة

لم يشهد لاعبا مصريا.. كاف يعلن التشكيل الأفضل لدور المجموعات بأمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن التشكيل الأفضل لدور المجموعات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية والذي لم يشهد أي لاعب من منتخب مصر . وشهد التشكيل 4 لاعبين من المنتخب المغربي، وهم كل من "أشرف حكيمي وسفيان أمرابط وأوناحي ونايف أكراد". وجاء التشكيل بالكامل على النحو التالي: حراسة المرمى: جيسوس أوونو

أزمة جديدة بين محمد صلاح وموقع إكس "تفاصيل"

أزالت منصة X، علامة التوثيق من حساب لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي. وظهر الحساب الرسمي للنجم الدولي المصري على منصة X بدون علامة التوثيق.  وكان صلاح قد نشر منذ عدة ساعات تويتة …

تصريحات غير مقبولة.. نجم الأهلي يفتح النار على وكيل محمد صلاح

فتح حسن مصطفى، نجم الأهلي السابق النار على رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح بعد التويتة التي نشرها للرد على منتقدي قائد منتخب مصر بسبب السفر إلى إنجلترا من أجل استكمال علاجه بعد إصابته مع منتخب مصر. وقال حسن مصطفي فى تصريحات تلفزيونية" أن التجاوزات التى صدرت من رامى عباس غير مقبولة

خالد الصاوي يتعرض لوعكة صحية ويجري عملية جراحية طارئة | تفاصيل

تحدث الفنان خالد الصاوي عن دوره في فيلم ليه تعيشها وحدك بتصريحات تلفزيونية ، قائلا: دور هام بالنسبة لي وأحببت الفيلم

تامر عاشور يغني "هيجيلي موجوع" وأنغام بفستانين.. ملخص حفل الدويتو بموسم الرياض

قدم كل من تامر عاشور وأنغام حفلا غنائيا ممتعا استمر حوالي 4 ساعات بموسم الرياض، قدما خلاله عدد من الأغاني المشتركة

إيران تنفي تحذير أمريكا لها من الهجوم الإرهابي في كرمان

رفضت مصادر إيرانية مزاعم صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية التي أفادت بأن واشنطن حذرت طهران من الهجوم الإرهابي في كرمان قبل وقوعه.

فرنسا تدين بشدة القصف الإسرائيلي على مركز للنازحين في غزة

نددت فرنسا، الخميس، بالقصف الإسرائيلي على مركز إيواء للنازحين تابع للأمم المتحدة في خان يونس بجنوب قطاع غزة، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية.

أمريكا تعلن فتح قناة مع إسرائيل بشأن استهداف المدنيين في غزة

قال مسؤولان أمريكيان مطلعان لـ رويترز ، إن الولايات المتحدة فتحت قناة مع إسرائيل لبحث مخاوف واشنطن بشأن حوادث في غزة استشهد فيها مدنيون أو أصيبوا في عمليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي وكذلك استهداف منشآت مدنية.

منظمة الصحة العالمية: الوضع في شمال غزة مروّع

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في منظمة الصحة العالمية، قوله إن الوضع الغذائي في شمال قطاع غزة مروع تماماً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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