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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير العدل الفلسطيني: أمريكا لن تستخدم الفيتو ضد قرار المحكمة الدولية لهذا السبب

قطاع غزة
قطاع غزة

قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن إسرائيل إذا لم تلتزم بقرارات محكمة العدل الدولية، ستصدر توصية من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في العمليات العسكرية، وتلك التوصية لا يستخدم فيها حق الفيتو، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستخدم حق النقد الفيتو لأن هذا سيؤدي للإساءة لسمعتها بشكل كبير، لأنه سيكون حكما قضائيا من محكمة العدل الدولية. 

وزير العدل الفلسطيني: محكمة العدل الدولية ستصدر تدابير من شأنها وقف العدوان 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وقبولها التواجد وهي طرف أساسي في المحكمة، وطرف في ميثاق الأمم المتحدة وبالتالي ملزمة باحترام قراراتها. 

 

وتابع أنه يتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية تدابير من شأنها وقف العدوان على قطاع غزة، وإيقاف المجزرة التي يشهدها الشعب الفلسطيني بشكل يومي في الفترة الراهنة. 

وزير العدل الفلسطيني محكمة العدل الدولية مجلس الأمن وقف إطلاق النار ايمان الحصري برنامج مساء دي إم سي

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