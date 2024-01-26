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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ناسا تعلن فشل أحدث مهماتها على المريخ لهذا السبب

صدى البلد

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن المروحية إنجينيوتي الخاصة بمهمة المريخ، التي حققت إنجازًا تاريخيًا بتحقيق أول رحلة مدفوعة على كوكب آخر، تعرضت لأضرار تجعلها غير قادرة على الطيران.

ووفقًا لبيان ناسا، اضطرت المروحية للهبوط الاضطراري ما تسبب في تلف روتورها. ووصف بيل نيلسون، مسؤول في ناسا، المروحية بأنها "المروحية الصغيرة التي استطاعت"، وأكد أنها أتمت عددًا أكبر من المهام مما كان مخططًا لها. وأضاف أن إنجينيوتي قد "فتحت الطريق للرحلات المستقبلية في نظامنا الشمسي".

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وأشار نيلسون في رسالة فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن إنجينيوتي قد "فتحت الطريق للرحلات المستقبلية في نظامنا الشمسي، وتقود الطريق لرحلات البشر إلى المريخ وما وراءه". 

وقال: "إن هذه المروحية المذهلة طارت على ارتفاعات ومسافات أبعد مما توقعنا وساعدت ناسا على تحقيق ما نفعله بشكل أفضل - جعل المستحيل ممكنًا".

وكان من المقرر أن تكون إنجينيوتي جزءًا من عرض تقني قصير لإثبات إمكانية الطيران في الغلاف الجوي الرقيق جدًا للمريخ.

 وقد قامت المروحية بدعم المركبة الجوالة "بيرسيفيرانس" عن طريق استطلاع مناطق محتملة في المريخ قد تكون ذات اهتمام، مما ساعد الروبوت الدوار وفريقه على اختيار المسار الصحيح.

قبل أن تنتهي مهمتها، أجرت إنجينيوتي 72 رحلة وطارت أكثر من 14 مرة بمسافة أبعد مما كان مخططَّ لها.

الغلاف الجوي الفضاء الأمريكية المركبة الجوالة المسار الصحيح

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